Un hombre se atrincheró en José C. Paz tras balear a un policía en un allanamiento

Fue internado con una herida en el abdomen. Está fuera de peligro.

El agresor fue rodeado y se solicitó la presencia de grupos especiales

Un hombre se atrincheró en una vivienda este miércoles tras dispararle a un policía que había participado de un allanamiento en la localidad de José C. Paz, en el oeste del Gran Buenos Aires.

La policía rodeó el lugar para evitar que escape, mientras que oficial herido, identificado como Gustavo Nahuel Sancci fue trasladado a un hospital de la zona.

Noticia en desarrollo