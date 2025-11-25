Un hombre murió aplastado en un derrumbe en San Martín

25 de noviembre de 2025 Lectores: 31

La tarde de este lunes, una tragedia sorprendió a quienes asistían a una reunión en un local usado como salón de eventos, ubicado en las calles Saavedra y 9 de Julio, en pleno centro de General San Martín.

Pasadas las 17, la losa del techo cedió y se vino abajo, arrastrando los muros y la cubierta de chapas del resto de la construcción.

David Emanuel Villalba, de 34 años, quedó atrapado entre los escombros y fue rescatado por policías y bomberos, pero ya estaba inconsciente; personal médico de emergencias confirmó su fallecimiento.

El edificio, muy antiguo, presentaba fallas que hacían temer un derrumbe, aunque seguía siendo utilizado con frecuencia. Ahora se investiga si contaba con habilitación o si todas las actividades eran clandestinas.