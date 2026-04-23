Un hombre entró a un café, apuñaló a un cliente y sucedió algo increíble

Un hombre británico ingresó a una cafetería en la ciudad de Bolton y apuñaló de manera aleatoria al único cliente presente, un joven que esperaba para comer su hamburguesa.

Un hombre entró a un café, apuñaló a un cliente y sucedió algo increíble
Un hombre entró a un café, apuñaló a un cliente y sucedió algo increíble

Las cámaras de seguridad del local captaron el momento en que un hombre de aproximadamente 50 años entró y se acercó al cliente. Sin mediar palabra, comenzó a atacarlo con un cuchillo en el pecho. La víctima reaccionó de inmediato, levantándose para defenderse.

Durante el forcejeo, un empleado logró arrebatarle el arma al agresor. A pesar de la herida, el joven colaboró para evitar que el atacante escapara, mientras el personal lo protegía y llamaba a los servicios de emergencia y a la policía.

En señal de agradecimiento, la cafetería le ofreció al joven órdenes gratuitas de por vida.

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