Un hombre entró a un café, apuñaló a un cliente y sucedió algo increíble

Un hombre británico ingresó a una cafetería en la ciudad de Bolton y apuñaló de manera aleatoria al único cliente presente, un joven que esperaba para comer su hamburguesa.

Las cámaras de seguridad del local captaron el momento en que un hombre de aproximadamente 50 años entró y se acercó al cliente. Sin mediar palabra, comenzó a atacarlo con un cuchillo en el pecho. La víctima reaccionó de inmediato, levantándose para defenderse.

Durante el forcejeo, un empleado logró arrebatarle el arma al agresor. A pesar de la herida, el joven colaboró para evitar que el atacante escapara, mientras el personal lo protegía y llamaba a los servicios de emergencia y a la policía.

En señal de agradecimiento, la cafetería le ofreció al joven órdenes gratuitas de por vida.