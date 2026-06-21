Un hombre encontró en un bosque una espada de más de 2700 años de antigüedad: «Me costó un rato asimilarlo y pensar con calma»

Un aficionado a la detección de metales encontró una espada de bronce de más de 2.700 años de antigüedad enterrada en un bosque cercano a la ciudad de Gdansk, en el norte de Polonia.

El hallazgo ocurrió el 14 de junio, cuando Marcin Wiśniewski, un ciudadano polaco, detectó el arma blanca perteneciente a la Edad del Bronce mientras exploraba la zona. Según contó, su detector de metales emitió una señal de alerta tras haber encontrado previamente objetos metálicos sin valor arqueológico, como latas de cerveza.

“Después de veinte minutos sonó una señal; pensé: ‘Otra lata’. Cavé con la pala y aparté la tierra… ¡Oh, Dios mío! El objeto apareció ante mis ojos como a través de una niebla; perdí el enfoque. Miré por segunda vez y no podía creerlo. Un instante después me di cuenta de lo que había encontrado… creánlo o no, brotaron lágrimas”, relató Wiśniewski en una publicación de Facebook.

La espada estaba clavada en el suelo, con el filo apuntando hacia abajo. “Me costó un rato asimilarlo y pensar con calma”, recordó el hombre sobre el impacto que le causó el descubrimiento.

Tras el hallazgo, Wiśniewski notificó a las autoridades, que llevaron adelante el operativo para desenterrar y custodiar el artefacto. El departamento de Monumentos Arqueológicos de Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków investigó el objeto utilizando métodos científicos en colaboración con el descubridor.

Análisis preliminares indican que la espada data del período final de la Edad del Bronce en la región que hoy ocupa Polonia, correspondiente al llamado período V (tardío), entre los años 900 y 700 antes de Cristo.

“Un hallazgo muy interesante. Felicitamos al señor Marcin y le agradecemos su ejemplar colaboración”, expresó la institución en su publicación en redes sociales. Por su parte, Wiśniewski expresó su satisfacción: “Muchas gracias por su confianza. Me complace enormemente haber participado una vez más en la excavación de este magnífico hallazgo arqueológico. Una experiencia increíble”.

Finalmente, se informó que, una vez concluidos los análisis y los trabajos de conservación, la espada será trasladada a un museo local para su exhibición.