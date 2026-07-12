Un hombre de 51 años murió de un infarto en Caballito durante el partido entre Argentina y Suiza por el Mundial 2026

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 generó una jornada de celebraciones en todo el país, aunque también estuvo marcada por diversas emergencias médicas en la Ciudad de Buenos Aires. Una de ellas tuvo un desenlace trágico en el barrio de Caballito.

Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), durante el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza se registraron siete intervenciones por cuadros cardiovasculares y respiratorios.

Uno de estos casos terminó con la muerte de un hombre de 51 años, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio. El hecho ocurrió a las 23:44, en la calle Paysandú, entre avenida Gaona y Coronel Apolinario Figueroa, mientras se disputaba el segundo tiempo del partido y la Selección empataba con Suiza. Personal del SAME acudió al lugar y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero sin éxito, constatando finalmente el fallecimiento del paciente.

No fue el único episodio durante esa noche. De acuerdo con el parte oficial al que tuvo acceso Clarín, el primer llamado se recibió a las 22:41 en avenida Rivadavia, entre Hortiguera y Chirimay, por un hombre de 45 años que presentaba dolor de pecho, dificultades para hablar y adormecimiento en un brazo. Fue trasladado al Hospital Piñero.

Minutos después, un hombre de 41 años sufrió una lipotimia en la zona de Gorriti, entre Thames y Uriarte. Tras recibir asistencia médica, no requirió internación. Además, una mujer de 86 años con antecedentes cardíacos perdió el conocimiento en su domicilio de Jorge Newbery, entre Ciudad de la Paz y Zapata. Recuperó la conciencia y tampoco fue trasladada.

Después del caso fatal, el SAME intervino en otros tres episodios: una mujer de 74 años con dolor precordial y dificultad respiratoria fue derivada al Hospital Cecilia Grierson; un hombre de 48 años con dolor de pecho, que se encontraba en un automóvil en la zona de Gendarmería Nacional y Rodolfo Walsh, fue trasladado al Hospital Rivadavia; y una mujer de 38 años con dificultad respiratoria también fue derivada al mismo centro de salud.

El balance oficial indicó que, de los siete pacientes atendidos, cuatro fueron trasladados a hospitales, dos recibieron atención en el lugar y uno falleció. Los casos correspondieron a cuatro hombres y tres mujeres, todos mayores de edad.

Las autoridades sanitarias recordaron que situaciones de alta carga emocional, como los encuentros deportivos de gran trascendencia, pueden actuar como desencadenantes de eventos cardiovasculares en personas con factores de riesgo o patologías preexistentes. Por ello, recomiendan consultar de inmediato ante la presencia de síntomas como dolor intenso en el pecho, dificultad para respirar o pérdida del conocimiento.

Además, el SAME debió intervenir por lesiones sufridas durante las aglomeraciones en los festejos por el triunfo de la Selección. Según el parte oficial, varias asistencias estuvieron relacionadas con caídas, golpes y traumatismos provocados por la concentración de hinchas en distintos puntos de la Ciudad. Los equipos médicos atendieron a los heridos en el lugar y, cuando fue necesario, realizaron traslados a hospitales porteños para evaluaciones más exhaustivas.