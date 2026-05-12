Un hombre atacó a su esposa con un martillo en un colectivo, se dio a la fuga y lo encontraron en una confitería tomando un café

El sábado por la mañana, los pasajeros de un colectivo en Stroncone, localidad italiana de la ciudad de Terni, región de Umbría, fueron testigos de un ataque brutal. Un hombre de 42 años golpeó a su esposa con un martillo, causándole heridas graves, y luego huyó del lugar.

Según informó el diario italiano Il Messaggero, el agresor fue identificado como Mohamed El Messaoudi, un trabajador del sector de la ingeniería que, al momento del ataque, portaba una pulsera electrónica debido a denuncias previas por violencia de género y tenía una orden de restricción de 500 metros que incumplió al subir al colectivo.

La víctima, una mujer de 43 años, había terminado su jornada laboral como cuidadora en una casa de la zona y abordó el colectivo para regresar a su hogar, como lo hacía habitualmente. De forma inesperada, su expareja la atacó violentamente frente a los demás pasajeros. Actualmente, se encuentra internada en grave estado en el Hospital Santa María de Terni.

En una conferencia de prensa realizada en la comisaría provincial de los Carabinieri en Via Radice, el fiscal de Terni, Antonio Laronga, detalló la secuencia del ataque, ocurrido en el autobús de la línea 622, que conecta Terni con Stroncone. Según explicó, la víctima, identificada como Fathia El Afghani, mantenía una relación sentimental con El Messaoudi desde octubre de 2023, y existía una orden de alejamiento vigente desde el 4 de abril, que hasta el 9 de mayo, día del ataque, había sido respetada.

El fiscal precisó que el agresor se le acercó en pocos minutos mientras el autobús estaba en movimiento. La mujer no tenía forma de escapar y sufrió al menos ocho golpes con un martillo recién comprado, ya que el arma fue encontrada en la escena del crimen con la etiqueta del precio aún adherida al mango. La víctima presenta fracturas visibles en todos los huesos del cráneo —frontal, parietal derecho e izquierdo, maxilar derecho, mandíbula y arco cigomático derecho—, con pérdida de tejido cerebral. El estado es crítico y existe un alto riesgo de muerte, según los médicos.

El conductor del autobús también brindó su testimonio, relatando que El Messaoudi subió al vehículo antes que la víctima, esperó a que ella abordara y la atacó por la espalda, golpeándola repetidamente, incluso cuando ya estaba en el suelo. Las autoridades confirmaron que el agresor bajó y luego volvió a subir al colectivo para seguir agrediéndola, intentando asesinarla hasta el último momento.

Tras el ataque, el hombre abandonó el arma en el autobús, se bajó y se quitó la tobillera electrónica. Las fuerzas de seguridad sospechan que huyó hacia un bosque cercano. La Fiscalía de Terni ordenó su detención y los Carabinieri desplegaron un amplio operativo, incluyendo helicópteros y especialistas, para localizarlo. A pesar del esfuerzo, El Messaoudi permaneció prófugo durante dos días, posiblemente sin acceso a alimento.

La foto policial del sospechoso se viralizó en Facebook y, finalmente, el martes por la mañana, dos empleadas de una confitería en Vascigliano, aldea del municipio de Stroncone, alertaron a la policía tras reconocerlo. El hombre había ingresado al local para desayunar, donde mostró un comportamiento tranquilo, pidió un capuchino, dos pasteles y un sándwich, y pagó correctamente. Según una de las empleadas, estaba aseado, con buena presencia y menos barba que en las fotos difundidas.

El Messaoudi fue detenido poco después de salir de la cafetería, antes de llegar a la terminal del autobús donde cometió el ataque. Actualmente está bajo custodia y acusado de intento de femicidio agravado por crueldad.

Medios italianos informan que el hombre, originario de Marruecos, había obtenido recientemente un permiso de residencia gracias a su matrimonio con la víctima, y desde entonces habría iniciado un patrón de maltrato constante y violento contra ella.