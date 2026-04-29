Un hincha de Boca fue detenido en Brasil acusado de hacerles gestos racistas a los de Cruzeiro en el partido de Copa Libertadores

Un hincha de Boca Juniors fue detenido en el estadio Mineirao de Belo Horizonte acusado de realizar gestos racistas hacia los simpatizantes de Cruzeiro durante el partido correspondiente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, en el que el equipo argentino fue derrotado en Brasil.

Un video difundido por la cadena brasileña Globoesporte muestra cómo, en medio de un intercambio de insultos durante el encuentro, el aficionado xeneize hacía gestos dirigidos a los locales, que aparentaban aludir a su color de piel. Esta grabación se viralizó rápidamente en redes sociales y fue reportada a agentes de seguridad privada y a la policía local, que procedió a la detención del hincha.

El detenido fue identificado como Nahuel Jeremías Maldonado, de 29 años, quien reside en Brasil. En el video se observa al hincha señalándose los brazos, en una aparente referencia a su color de piel, y tocándose las orejas con ambas manos, gesto que parecía aludir a monos.

A pocos metros de donde se encontraba Maldonado, un grupo de policías observaba la escena. Los gestos del simpatizante se produjeron en un contexto de intercambio cargado de insultos y provocaciones con fanáticos de Cruzeiro. Por el otro lado del blindex que separaba a ambas hinchadas, algunos hinchas locales agitaban billetes e insultaban a los argentinos haciendo referencia a la situación económica de Argentina, una práctica ya vista en encuentros previos entre equipos argentinos y brasileños, donde incluso han llegado a quemar pesos como ironía sobre la devaluación de la moneda argentina.

La injuria racial, motivo por el cual fue detenido Maldonado, es un delito imprescriptible en Brasil que impide el pago de fianza, conforme a la legislación vigente.

Este episodio se suma a otros casos recientes de racismo protagonizados por argentinos en Brasil. La semana pasada, un hombre de 67 años insultó a una joven negra en un supermercado de Río de Janeiro. En enero, una argentina de 29 años fue procesada por el mismo delito en la misma ciudad.

El caso más emblemático fue el de Agostina Páez, una abogada santiagueña que estuvo detenida tres meses en Brasil por hacer gestos racistas a un camarero en Río de Janeiro. Aunque ya se encuentra en Argentina, su situación legal podría complicarse debido a la presentación de una ONG brasileña que solicita una pena más severa y una reparación “a la sociedad brasileña”.

Poco tiempo después, José Luis Haile, de 67 años, fue detenido tras insultar a una trabajadora en el supermercado Mundial, en Copacabana. Haile se quejó por demoras en la caja y en medio del reclamo mandó a callar en varias ocasiones a Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, quien retiraba pedidos para delivery. Ante su pedido de que no lo callara, el hombre respondió dos veces con la expresión “negra puta”.