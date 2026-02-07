Un hallazgo televisado: la aparición de una raza con menos de 300 cachorros en todo el mundo enamoró a EE.UU.

Una rara raza canina capturó todas las miradas en el reciente Purina’s National Dog Show. El protagonista fue un ejemplar poco conocido fuera de círculos especializados. Su porte no pasó inadvertido y el animal sorprendió al público por su fisonomía singular: cuerpo alargado, patas cortas y una cabeza coronada por un mechón sedoso.

Según datos oficiales, nacen menos de 300 cachorros en todo el mundo cada año, lo que lo convierte en una raza verdaderamente rara y cotizada. Su aparición generó admiración y curiosidad.

Aunque no ganó el título del concurso, su presencia fue un recordatorio de la belleza de las razas poco comunes y de la importancia de conservar su legado genético.

Durante la emisión del Purina’s National Dog Show -una tradición televisiva que acompaña el Día de Acción de Gracias en varios países-, un perro causó sensación entre el público: un Dandie Dinmont Terrier.

Esta raza, prácticamente desconocida fuera de los círculos canófilos especializados, logró atraer todas las miradas gracias a su aspecto inusual y su encanto, demostrando que en el mundo canino aún existen verdaderos tesoros por descubrir.

El Dandie Dinmont Terrier, según una nota de Royal Kennel Club, es una raza originaria de la frontera entre Inglaterra y Escocia, con orígenes que se remontan a varios siglos atrás. Su nombre proviene de un personaje literario de la novela Guy Mannering (1815), del escritor Sir Walter Scott. En ese relato, se mencionaban dos terriers llamados “Pepper” y “Mustard”, cuyos colores característicos terminaron por dar nombre a la raza.

Físicamente, el Dandie Dinmont Terrier es inconfundible. Tiene un cuerpo alargado y bajo, patas cortas, cabeza grande con un “copete” sedoso que le da un aire entrañable, y ojos redondos y expresivos que muchas veces los hacen parecer “sabios” o “melancólicos”.

El pelaje puede presentarse en dos colores clásicos: “pepper” -gris azulado a negro-, o “mustard” -tono rojizo o crema claro-. Su altura ronda los 20 a 28 centímetros, con un peso entre 8 y 11 kilogramos aproximadamente.

Lo que realmente distingue a esta raza, sin embargo, es su rareza. Apenas unos pocos cientos de cachorros nacen al año -según recientes reportes, menos de 300 a nivel mundial- lo que hace que conseguir un ejemplar sea una verdadera misión. Esta cifra pone en evidencia por qué su aparición en público despierta tanto interés: ver un Dandie Dinmont no es algo cotidiano.

Robustos y resistentes

Por otro lado, su rareza no significa fragilidad: estos perros tienen una estructura robusta con una adaptabilidad notable. Originalmente fueron criados para la caza de nutrias y tejones, lo que les dio resistencia, valentía y agilidad. A pesar de su pasado como perros de trabajo, hoy pueden adaptarse a hogares modernos -ya sea en ciudad o en campo-, siempre que se les brinde el cuidado adecuado, ejercicio moderado y espacio suficiente para moverse.

En cuanto a temperamento, quienes conviven con Dandie Dinmont coinciden en describirlos como perros leales, inteligentes, alertas, y afectuosos. No dejan de lado su carácter independiente e instintivo -heredado de sus ancestros cazadores-, lo que puede traducirse en una personalidad más fuerte que la de razas domésticas comunes. Sin embargo, su instinto guardián los convierte en excelentes vigilantes, atentos a cualquier movimiento extraño.

La exposición del Dandie Dinmont en un evento tan masivo como el National Dog Show resulta especialmente valiosa en términos de preservación. Muchas razas raras se enfrentan a la amenaza del olvido, la mezclas indiscriminadas o la negligencia. Al recibir atención pública, se fomenta el interés en su historia, su cuidado responsable y su conservación. En un mundo dominado por razas más populares, recordar el valor de la diversidad canina se vuelve un acto de respeto hacia el pasado y de esperanza hacia el futuro.