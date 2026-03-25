Un grupo de bonistas reclama en EE.UU. embargar el banco público de una provincia y un parque eólico para cobrar deuda

La Rioja, única provincia argentina que tiene actualmente su deuda en situación de default, afronta en los Estados Unidos un problema adicional: un grupo de bonistas reclamó en la Justicia cobrar una sentencia a través de las acciones del banco público provincial y de un parque eólico.

Es un pedido que hizo un grupo de fondos de inversión representados por Dennis Hranitzky, un experimentado abogado en litigios por deuda pública impaga en los tribunales norteamericanos. Es un porcentaje minoritario (8,5%) de los tenedores de los bonos que La Rioja declaró impagos en febrero de 2024.

En una presentación ante la justicia de Massachussets, ese grupo de acreedores consideró que el banco público riojano y el Parque Arauco -un centro de energía renovable que funciona con una fuente híbrida a través de energía eólica y solar- son activos «sujetos a embargo».

«Si se concede la moción, la Provincia deberá entregar las acciones de Banco Rioja y de Parque Eólico Arauco a los tenedores de bonos para que estos puedan obtener el valor de dichas acciones mediante su venta o por otros medios. Estos activos son comerciales de la Provincia y están sujetos a embargo», aseguraron los bonistas en un comunicado.

El juicio que pretenden cobrar por esta vía se realizó en Nueva York, pero hay una razón por la que acudieron a Massachussets: la ley de ese estado tiene una cláusula conocida por los abogados norteamericanos que se llama reach and apply, utilizada por demandantes para apurar el cobro de un pasivo impago a través de activos del deudor.

Hay una explicación de fondo por la que los bonistas consideran que podrían acceder a las acciones del Banco Rioja y del parque de energía renovable. Hace algunos meses trascendió, según medios locales, que el gobierno de Ricardo Quintela evaluaba poner a la venta su participación en ambas empresas, en un contexto de cuentas públicas muy ajustadas. Ya en 2022 había vendido una parte del parque de energía renovable a Pampa Energía por US$ 171 millones.

Según fuentes de la provincia consultadas por Clarín, «los bonistas vieron en las noticias la potencial venta de ambos organismos», pero que en rigor «no hay nada concreto sobre esa operatoria». Bajo la lógica de la demanda, ante una venta de esas acciones, la justicia debería hacerse de ellas para ejecutar la sentencia neoyorquina.

En la administración riojana consideraron que responderán solo de manera legal a través de sus abogados y reiteran que sigue abierta una negociación con los bonistas para reestructurar la deuda defaulteada.

La Rioja comunicó en febrero de 2024 que no afrontaría un vencimiento por US$ 26 millones y que daría inicio a un proceso de reestructuración de su deuda. Atravesaba, en ese momento, un apretón financiero que la condujo a la emisión de una cuasimoneda, los «Chachos».

El título defaulteado fue colocado en 2017 para financiar la construcción del parque eólico, por US$ 200 millones en una primera etapa en febrero de ese año, y con una ampliación de US$ 100 millones en agosto, a una tasa de interés anual del 9,75%.

En 2021, ese instrumento fue reestructurado, luego de que el Gobierno nacional hiciera lo mismo con su deuda soberana. Como resultado de ese proceso, el bono pasó a devengar una tasa de 3,5%, con un esquema de incremento progresivo hasta alcanzar el 8,5% anual en 2028.

El grupo de acreedores recurrió a la justicia norteamericana y obtuvo un fallo favorable. Un tribunal de Nueva York dispuso que la provincia abone US$ 39,9 millones a los tenedores del bono, más intereses adicionales que se acumulan diariamente.

La provincia atraviesa dificultades financieras. Según información oficial, al tercer trimestre del 2025 las cuentas públicas riojanas acumulaban un déficit financiero equivalente al 0,4% de los ingresos de la provincia, incluso sin tener que pagar los intereses de su deuda. Un año antes, tenía un superávit igual al 10,7% de sus ingresos.

NE