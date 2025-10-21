Un gobernador que no presentó candidatos avisó que votará a La Libertad Avanza

A seis días de las elecciones legislativas nacionales, crece la expectativa por los resultados que arrojarán las urnas en un escenario fuertemente marcado por la división entre La Libertad Avanza y las distintas representaciones del peronismo a lo largo y ancho del país. Algunos gobernadores, como Claudio Poggi en San Luis, no presentaron listas propias. Este lunes el puntano reveló por quién emitirá su voto el domingo.

Poggi dejó de lado la premisa sobre el voto secreto y contó en una charla con los medios de prensa cuál será su elección el 26 de octubre. Según dijo, se trata de una instancia que «va a definir el destino inmediato de la Argentina». La provincia renueva tres bancas en la Cámara de Diputados.

«Se vota el próximo domingo y mi mensaje al pueblo de San Luis es que hay que ir a votar. Sé que puede haber una desilusión o un cansancio por las elecciones, por la política, pero son estos los momentos en que uno puede expresar su forma de pensar y sus deseos, si no, son otros los que deciden por uno», expresó en declaraciones periodistas locales.

Ante la consulta respecto a cuál será el destino de su voto, el mandatario no dudó en responder. «Voy a votar por la lista que encabeza la contadora Mónica Becerra», contestó y enseguida remarcó que sus expresiones eran a título personal. Becerra encabeza la lista de candidatos a diputados de Avanza La Libertad Avanza y cuenta con el respaldo de Casa Rosada.

Claudio Poggi, gobernador de San Luis.

«No lo digo como gobernador de la provincia, no lo digo como referente de un espacio provincial importante como es Ahora San Luis, que el 11 de mayo ganó las elecciones provinciales y que se consolida como un espacio fuerte y firme. Lo digo como Claudio Poggi, como ciudadano y vecino de San Luis», aclaró.

Becerra, que ya tiene el respaldo anunciado del gobernador, fue diputada provincial entre 2019 y 2023, año en que encabezó la lista por Avanzar de Cambia San Luis. Si bien fue ratificada en la banca, renunció para integrarse al gabinete provincial como ministra de Desarrollo Humano de la gestión de Poggi donde trabajó hasta mayo de 2024.

En tanto, sin que le preguntaran los motivos para inclinarse por la candidata de LLA, el gobernador expuso sus argumentos. «Lo que nos dejó el kirchnerismo en la argentina y en la provincia fueron daños muy grandes que llevan tiempo corregirlos», destacó.

EN SAN LUIS LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE.

Es momento de terminar lo que empezamos y hacer las REFORMAS que hacen falta para que el país crezca como nunca antes. @monicabecerraok pic.twitter.com/8l7X3QyT6

«A partir de ese punto de partida», dijo, y en base a su experiencia en el Congreso como legislador nacional, insistió en que «quien mejor puede encarnar la tarea es la lista que encabezan Mónica Becerra y Carlos Almena».

Sin candidatos propios del oficialismo puntano, en la provincia que gobierna Poggi- quien llegó al Ejecutivo como integrante de Juntos por el Cambio- hay expectativas por lo que sucederá el domingo ante el crecimiento de las posibilidades del PJ. El justicialismo lleva como candidato a Jorge «Gato» Fernández, dirigente que perdió las elecciones de 2023 frente al actual mandatario provincial.