Un gobernador peronista criticó el paro de la CGT: ¿Después qué? Nada, seguimos iguales”

Tras la confirmación del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso y la consecuente ratificación del paro general propuesto por la CGT en rechazo a la propuesta oficial, el gobernador Osvaldo Jaldo puso en duda la efectividad de la medida y cuestionó la decisión de la central obrera.

“Yo respeto la decisión de la CGT, pero ¿después del paro qué? Nada, seguimos iguales”, declaró este miércoles el gobernador peronista, pero que cada vez se muestra más cerca del gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo de Tucumán consideró durante una conferencia de prensa necesario actuar «con prudencia y responsabilidad» durante la jornada de protesta prevista para este jueves.

En ese sentido, deslizó que muchas veces este tipo de acciones «no aportan nada», sino que generan el efecto contrario porque afectan a la actividad económica.

En tanto, Jaldo sugirió que es en las provincias donde el impacto del cese de actividades es mayor debido a que el escenario ya es complejo en cuanto a «la estructura productiva y comercial».

“Tenemos que ser muy prudentes. Estamos en una Argentina que tiene muchos problemas. Nosotros, los distritos del interior, estamos con muchas dificultades y hay que ser muy responsables en las medidas que se toman”, expresó, según consignó el diario La Gaceta.

En la misma sintonía, puso el foco en la adhesión que los gremios de transporte hicieron a la medida de fuerza ya que señaló que «la gente, por más voluntad que tenga de ir a trabajar, no lo puede hacer».

Las declaraciones del gobernador se escucharon luego de que la CGT ratificara el paro nacional de 24 horas para este jueves, cuando se debata en Diputados el proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo nacional.

«Esta Confederación General del Trabajo ha decidido que cuando se trate esta ley va a hacer un paro de 24 horas sin que haya ninguna actividad que lleve adelante su función», anunció el triunviro de la CGT Jorge Sola (Seguros) durante una conferencia de prensa esta mañana en la sede de la central obrera en la calle Azopardo al 800, en la que también aseguró que «no se entregarán las conquistas laborales».

Horas después, tal como pretendía el Gobierno, se confirmó la convocatoria a la sesión en Diputados para este jueves a las 14.

BPO