Un gobernador cercano a Santilli anticipó su apoyo a la eliminación de las PASO y pidió avanzar con las obras pendientes

Al día siguiente de la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete de Javier Milei, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anticipó su apoyo a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al afirmar que «los partidos deberían hacer un esfuerzo para definir entre ellos la selección de sus candidaturas». Asimismo, destacó que con el nuevo ministro coordinador «se abre una etapa nueva en el Gobierno», dado que «tiene un vínculo estrecho con la mayoría de los gobernadores».

Frigerio subrayó que «los partidos políticos deberían hacer un esfuerzo para definir entre ellos la selección de sus candidaturas» y consideró que el debate sobre las PASO «está bueno que se dé en el lugar que corresponde, que es el Congreso Nacional». No obstante, descartó que la eliminación de las PASO sea el principal objetivo del nuevo jefe de Gabinete. «No creo que sea la misión que tiene Santilli en estos 18 o 20 meses que quedan de gestión. Me parece que es mucho más que eso, que es solamente una cuestión vinculada a lo electoral», señaló.

El mandatario entrerriano recordó que, según todas las encuestas, «la mayoría de los argentinos está de acuerdo en suspender o modificar el calendario electoral, para no votar tantas veces y no destinar tantos recursos a ese fin». En ese sentido, puntualizó que en Entre Ríos una elección cuesta aproximadamente 5.000 millones de pesos y que «claramente hay otras prioridades». Consultado sobre su apoyo a la iniciativa para eliminar las PASO, respondió: «Sí… No sé bien qué se está discutiendo concretamente o qué se va a terminar de definir, si una suspensión o una eliminación. Me parece que, en este contexto, las PASO deberían debatirse en el Congreso».

Aunque reconoció que las PASO «no son una mala herramienta» sino que «pueden ser perfectibles», opinó que, dado el contexto y la mayoría ciudadana que se manifiesta a favor de modificar el sistema, «corresponde que la política escuche a la ciudadanía y actúe en consecuencia».

En otro tramo de la entrevista concedida a radio Rivadavia, Frigerio celebró la designación de Santilli y destacó que permitirá fortalecer la relación entre la Nación y las provincias. «Lo vemos con mucho entusiasmo. Diego Santilli es una persona que ha demostrado en su trayectoria su capacidad para generar consensos y gestionar», afirmó.

El gobernador sostuvo que la llegada de Santilli inaugura «una etapa nueva para el Gobierno de Javier Milei» y remarcó la importancia que esto tiene para los gobernadores. «Hubo muchos que lo acompañamos ayer, otros a los que les hubiera gustado estar y no pudieron llegar», señaló. En la parte final de la gestión, consideró fundamental avanzar en la resolución de «muchos problemas de la gente», finalizar obras y definir reformas tanto a nivel nacional como provincial. Expresó su expectativa por el nuevo esquema de trabajo con la Casa Rosada: «Creo que Diego nos va a permitir trabajar mejor en equipo».

Frigerio destacó que Santilli mantiene un vínculo estrecho con la mayoría de los gobernadores, lo que «siempre facilita la tarea, la posibilidad de llegar a acuerdos y de impulsar reformas u obras». En línea con este planteo, afirmó que «todos estamos visualizando que, a partir de esta modificación en la estructura del Gobierno, las cosas pueden andar mejor».

El gobernador también hizo un llamado a dejar de lado las diferencias partidarias para consolidar una propuesta política común que respalde el rumbo económico del Gobierno. «La gran mayoría de los argentinos tiene claro que no hay que volver atrás. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para demostrar en los hechos que este es el camino correcto», señaló. Añadió que «si hay que deponer intereses personales o vanidades para lograr una oferta electoral única que respalde ese norte de la Argentina, hay que ponerse a trabajar en eso».

Finalmente, consultado sobre si el liderazgo de ese espacio corresponde al presidente Javier Milei o al exmandatario Mauricio Macri, evitó tomar partido y respondió: «No creo que sea algo que hoy esté en discusión». Y concluyó: «Hay un presidente de la Nación al que todos necesitamos que le vaya bien. Gran parte de la política se divide entre quienes quieren que le vaya bien al Gobierno y quienes hacen todo lo posible para que le vaya mal. A mí me encontrarán siempre en el primer grupo».