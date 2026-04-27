Un ginecólogo correntino condenado por abusar de una paciente en su consultorio, más cerca de ir preso

El reconocido ginecólogo correntino Gerardo Alejandro Dahse, de 60 años, quedó a un paso de ingresar a prisión tras el rechazo del Superior Tribunal de Justicia al recurso extraordinario federal presentado por su defensa. Con esta decisión, se confirmó la condena de siete años de prisión impuesta por el Tribunal Oral Penal N° 2 en 2023, por el abuso sexual de una paciente en su consultorio.

Esta instancia representa el segundo revés judicial para Dahse, luego de que en septiembre del año pasado la Corte provincial rechazara un recurso de casación y ratificara la condena. Además, los magistrados Ana del Carmen Figueredo, Cynthia Teresa Godoy Prats y Raúl Juan Carlos Guerín lo inhabilitaron de manera permanente para ejercer la medicina.

Tras conocerse el fallo, la abogada querellante Sofía Domínguez Briceño solicitó al Tribunal la inmediata detención de Dahse, argumentando que las posibilidades de fuga del médico se han incrementado considerablemente. Asimismo, destacó que el Superior Tribunal de Justicia revocó una resolución previa que había declarado prescripto otro caso de abuso atribuido a Dahse, lo que implica que próximamente deberá enfrentar un nuevo proceso judicial, con la posibilidad de que la pena aumente si es encontrado culpable.

El ministro Alejandro Alberto Chain, al analizar el recurso extraordinario federal de la defensa, indicó que carecía de “fundamentación autónoma” y no exponía debidamente una “cuestión federal”. Señaló que los argumentos se limitaban a reiterar cuestionamientos sobre la valoración de las pruebas y aspectos de derecho común ya resueltos en la instancia de casación.

El Superior Tribunal de Justicia subrayó que la simple discrepancia con el fallo o la mención de principios constitucionales no son suficientes para habilitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los magistrados concluyeron que la sentencia condenatoria fue una “derivación razonada del derecho vigente” basada en las pruebas reunidas.

En octubre de 2023, Dahse fue declarado culpable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante” y se le impuso una pena de siete años de prisión, cuyo cumplimiento quedó condicionado a que la sentencia quedara firme. Durante el juicio, la querella solicitó una condena de diez años, mientras que el fiscal adjunto Jorge Omar Semhan propuso siete años de prisión y la prohibición de ejercer la medicina. Los defensores José María Arrieta e Isidoro Sassón pidieron la absolución, alegando falta de pruebas concluyentes.

Dos víctimas denunciaron formalmente a Dahse por abusos sexuales, pero en redes sociales al menos veinte personas afirmaron haber sufrido situaciones similares en su consultorio. El médico, quien además ejercía como auditor en la obra social de los empleados públicos correntinos (IOSCor), fue denunciado inicialmente en octubre de 2021.

Según la denuncia, el abuso ocurrió el 26 de mayo de ese año, cuando la paciente asistió a una consulta ginecológica en plena pandemia de COVID-19. La joven relató en sus redes sociales que, al pasar a la camilla, notó que Dahse no realizaba una revisión adecuada, sino que comenzó a tocarla inapropiadamente. Tras expresar su incomodidad y preguntarle qué hacía, él le respondió: “nadie se va a enterar”. Pese a sus reiteradas negativas, el médico continuó y llegó a ofrecerle, en virtud de su cargo en IOSCor, facilitarle un traspaso de obra social para agilizar una intervención quirúrgica que necesitaba.