Un general de la Fuerza Aérea vinculado a los ovnis desapareció misteriosamente

Han surgido nuevos detalles sobre la misteriosa desaparición de un general retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, incluido un posible avistamiento cerca de un sendero popular de Nuevo México .

William Neil McCasland, de 68 años, fue visto por última vez alrededor de las 11 de la mañana del viernes pasado cerca de Quail Run Court NE en Albuquerque.

Sus amigos dicen que McCasland salió de casa sin reloj ni teléfono, algo inusual para este ávido senderista y ciclista, informa Daily Mail.

Una mujer en Facebook que dijo haber informado la información a las autoridades afirmó que pudo haber visto a alguien que coincidía con la descripción de McCasland aproximadamente al mismo tiempo que él desapareció el viernes cerca del comienzo de un sendero.

Entusiasta de los ovnis

McCasland, un veterano de la Base de la Fuerza Aérea Kirtland en Nuevo México, anteriormente dirigió tanto el Sitio de Investigación Phillips como el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea en Wright-Patterson en Ohio .

Algunos entusiastas de los ovnis han vinculado esas instalaciones con estudios secretos de tecnología aeroespacial avanzada y fenómenos inexplicables, aunque los funcionarios sostienen que se centran en la seguridad nacional y en proyectos de defensa experimental, indica Daily Mail.

El FBI informó que también están involucrados en la búsqueda, dice Daily Mail.

El músico Tom DeLonge, fundador de Blink-182 y de la To The Stars Academy (TTSA), centrada en los ovnis, hizo referencia a McCasland varias veces, afirmando que lo había asesorado en cuestiones de divulgación.

No existe evidencia pública de que haya participado en recuperaciones de accidentes ovni, ingeniería inversa de tecnología no humana o programas extraterrestres clasificados.

GML