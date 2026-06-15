Un gato entró en el escenario y arruinó el final de Romeo y Julieta

Durante la escena final de una representación teatral de Romeo y Julieta en Rusia, un gato irrumpió en el escenario, transformando la tragedia en un momento cómico. Cuando Romeo yacía aparentemente muerto y Julieta le acompañaba con profunda emoción, el felino se acercó al actor que interpretaba a Romeo, comenzó a jugar con su cabello e incluso le mordió, provocando risas entre el público y rompiendo el ambiente dramático construido a lo largo de la obra, informó RT.

De esta manera, la célebre tragedia de Shakespeare concluyó con un inesperado giro cómico.