Un funcionario de Kicillof, una concejal peronista y otros militantes ocuparon la oficina privada del intendente de San Isidro

Un grupo de militantes peronistas ocupó desde la noche del jueves hasta la madrugada de este viernes la oficina privada de Ramón Lanús, intendente de San Isidro. Encabezaron la protesta un funcionario del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y una concejal peronista, ambos referenciados bajo la línea de Andrés «Cuervo» Larroque. «Son aprietes de un sector marginal del kirchnerismo que no acepta que hay un gobierno diferente en San Isidro y que las cosas cambiaron», señalaron desde el municipio.

El grupo de militantes del peronismo bonaerense que tomaron la oficina, en la misma cuadra en el que funciona el Concejo Deliberante de San Isidro, estuvo encabezado por Marcos Cianni, director del área de Deporte Social de la Provincia. Otra participante reconocida fue Manuela Schuppisser, concejal local que integra el Movimiento Derecho al Futuro, la agrupación de Kicillof.

Ambos responden a la linea del peronismo bonaerense referenciada en Larroque, exfundador de La Cámpora que en los últimos años viró hacia ladero del gobernador de la Provincia. Lanús, en tanto, es del PRO, pero de la línea cercana a La Libertad Avanza.

Todo se habría originado por la decisión de la administración comunal de recortar asignaciones presupuestarias destinadas a la contratación de asesores en el Concejo Deliberante local, y especialmente en el organigrama de asesores del presidente del Concejo, Jorge Álvarez.

La cuestión había salido a la luz días antes, cuando el intendente Lanús abrió el periodo de secciones ordinarias legislativas locales, a inicios de marzo. A pesar de que Schuppisser rompió con otros sectores del peronismo local, su espacio se las ingenió para ingresar con bombos, platillos y cánticos contra Lanús cuando éste daba su discurso de apertura de sesiones.

Este jueves, primero tomaron el hall de la intendencia sanisidrense, aunque con las horas lograron ocupar hasta la oficina privada de Lanús, lo cual ocurrió cerca de las 20.

La toma se prolongó al menos cinco horas más desde ese avance, hasta la 1 de este viernes. La Policía bonaerense, por su parte, dispuso un operativo, del que también participaron policía municipal y seguridad privada, por toda la cuadra de la calle 9 de Julio, entre 25 de Mayo y la avenida Libertador, en el corazón del casco histórico.

El municipio habla de «toma» y apunta a «aprietes de un sector marginal del kirchnerismo»

Desde la gestión municipal precisaron a Clarín: «A partir de marzo, la decisión de la presidencia del Concejo Deliberante de San Isidro fue terminar con los privilegios y equiparar las condiciones de todos los concejales. El grupo que realizó la toma tenía un trato diferenciado a partir de un acuerdo que había tenido con el gobierno anterior en 2021: tenían el doble de contratos de los que les correspondía. Eso se terminó a partir de la normalización y equiparación con el resto de las bancas».

«Son aprietes de un sector marginal del kirchnerismo, que se referencia con el cuervo Larroque y antes arreglaba con la gestión municipal previa. Ahora no aceptan que hay un gobierno diferente en San Isidro y que las cosas cambiaron. También reclaman que se quedaron afuera de la presidencia de una comisión, algo que tendrían que haber arreglado de manera interna con su bloque», agregaron ante este medio.

Y concluyeron: «Este grupo viene haciendo amenazas desde febrero. Son los mismos que se manifestaron en el inicio de sesiones del Concejo, a gritos de ‘Lanús basura, vos sos la dictadura’».

El descargo del funcionario de Kicillof: asegura que fueron «retenidos» en el edificio

En tanto, Cianni publicó un descargo en sus redes sociales en las primeras horas de la madrugada.

El funcionario bonaerense señaló a Jorge Álvarez por supuestamente «amedrentar durante toda la tarde» a Schuppisser y retomó la acusación de «apriete político», aunque para dirigirla al oficialismo local. Además, dijo que Álvarez «ahora está del lado del Negacionismo con Milei».

«Se trata de un claro apriete político, en un nuevo intento de disciplinamiento para forzarnos a convalidar una gestión municipal que consideramos injusta y que atenta contra los vecinos y vecinas de San Isidro», añadió.

Aseguró que el grupo se acercó «de manera pacífica» a las oficinas del edificio municipal y que fue «violentado» por fuerzas de seguridad municipales. También intentó negar que hayan tomado el edificio. «Fuimos retenidos», sostuvo, al tiempo que habló de «una serie de prácticas sistemáticas» contra la oposición.