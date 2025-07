Un funcionario de Kicillof cruzó a Adorni por la denuncia sobre la millonaria deuda por hospitales: «Es un invento, es lo contrario»

El gobierno de Axel Kicillof salió este viernes a responderle con fuertes críticas al vocero presidencial Manuel Adorni por la denuncia pública que hizo sobre que la Provincia le debe miles de millones de pesos a hospitales nacionales.

El encargado de salir al cruce del portavoz fue el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien sostuvo que los números y los argumentos que dio Adorni en la Casa Rosada «son un invento». De hecho, el funcionario de Kicillof redobló la apuesta y remarcó que es la Nación la que le debe a la Provincia.

«Lo que me parece muy raro, y es un trabajo que le costará a todos, es cómo tratar de hablar en el marco de la racionalidad de cosas que no lo son. Él (Adorni) está hablando de una deuda que inventa, que se le ocurre que existe desde la creacion de la Provincia, la Nacion respecto de algunos hospitales que él supone que la provincia le debe a la Nacion, pero no tiene ningún tipo de fundamento en expediendes en la realidad y nada», apuntó Kreplak en una entrevista con El Destape.

Se refiere Kreplak a la puesta en escena que, en modo campaña, montó el Gobierno desde la Casa Rosada para apuntar contra la gestión de Kicillof. Con dos pantallas con placa roja y un contador de fondo, se daba cuenta de la deuda de la Provincia, que según el vocero supera los 409 mil millones de pesos.

Manuel Adorni den la Casa Rosada.

«Lo que está sucediendo en este país, y es explícito, es que están haciendo un ajuste tremendo en todas las áreas, en salud también, y la lógica es lo contrario. La Nación le debe muchísimo dinero en materia de salud y en todas las demas áreas a la Provincia, decirlo al revés es absurdo», insistió Kreplak.

Adorni había dicho en la conferencia de prensa que encabezó poco antes del mediodía del jueves que la deuda en pesos que mantiene la provincia de Buenos Aires con los hospitales SAMIC “asciende a los más de 409 mil millones de pesos”, y que a pesar “del monstruoso monto que se debe” el Gobierno nacional garantiza la atención, los medicamentos y el funcionamiento de estos hospitales.

«Ya pasaron más de 6 años de gestión provincial bajo el mandato de Axel kicillof y formaron parte de 16 años de gobiernos kirchneristas que hundieron al sistema de salud en una emergencia crónica”, apuntó el vocero.

Adorni también le dedicó críticas a Kreplak por haber participado en manifestaciones en apoyo al Hospital Garrahan. «En lugar de priorizar lo verdaderamente importante, por sobre los gastos superfluos, su ministro de Salud elige la agitación política antes que la gestión sanitaria», lanzó Adorni.

Los hospitales nacionales a los que, según Adorni, les debe la Provincia son el Hospital El Cruce de Florencio Varela, el Hospital Cuenca Alta, en Cañuelas; Hospital Bicentenario, Esteban Echeverría; y los hospitales Néstor Kirchner y Hospital René Favaloro de La Matanza.