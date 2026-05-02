Un fármaco experimental puede revertir la osteoartritis en semanas, según demuestran estudios en animales

La osteoartritis es una de las enfermedades articulares más comunes a nivel mundial, y también una de las más frustrantes para quienes la padecen. Esta enfermedad desgasta el cartílago, provocando dolor, rigidez y limitación en el movimiento, y en sus etapas más avanzadas, las únicas opciones suelen ser el manejo del dolor o el reemplazo articular.

En este contexto, llamó la atención el anuncio de un equipo de la University of Colorado Boulder, que desarrolló una terapia inyectable capaz de revertir la osteoartritis en animales en un lapso de entre cuatro y ocho semanas.

Según explicó la universidad, el proyecto contempla dos estrategias. La primera consiste en una inyección regenerativa de dosis única que utiliza un sistema patentado de liberación lenta para administrar un fármaco ya aprobado por la FDA, pero que se reutiliza con un nuevo propósito. La segunda es un “kit de reparación” biomaterial que se aplica en lesiones más importantes del cartílago o del hueso, y que recluta células progenitoras del propio organismo para facilitar la recuperación del daño.

Durante los experimentos realizados en articulaciones artrósicas y lesionadas, los investigadores observaron que las articulaciones retornaban a un estado saludable en pocas semanas, y que los defectos en hueso o cartílago mostraban incluso una regeneración completa en el modelo animal.

Un artículo publicado por ScienceAlert destacó el potencial transformador de este tratamiento; sin embargo, subrayó un aspecto fundamental: los hallazgos aún no han sido publicados en una revista científica revisada por pares.

Es decir, se trata de una línea de investigación prometedora pero preliminar. De hecho, Stephanie Bryant, investigadora principal del proyecto, señaló que el objetivo principal del grupo no es solo aliviar el dolor o detener el avance de la enfermedad, sino “terminar con esta enfermedad”. Este horizonte, sin embargo, dependerá de futuras etapas experimentales.

La relevancia del anuncio también motivó a que la Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H) decidiera financiar la siguiente fase del proyecto dentro de su programa NITRO, dedicado a la regeneración tisular en la osteoartritis. La iniciativa podría recibir hasta 33,5 millones de dólares, una cifra que refleja el interés oficial en encontrar alternativas para una enfermedad que, según la universidad, afecta aproximadamente a una de cada seis personas mayores de 30 años en el mundo.

No obstante, es necesario moderar las expectativas. El hecho de que una terapia funcione en animales no garantiza que producirá el mismo efecto en humanos. Los próximos pasos incluyen estudios adicionales de seguridad y toxicología antes de avanzar a ensayos clínicos. Bryant indicó que, si todo marcha según lo previsto, esos estudios en personas podrían comenzar en aproximadamente 18 meses.

A pesar de ello, el anuncio representa un avance significativo, ya que va más allá de las opciones habituales para tratar la osteoartritis. Hasta ahora, la mayoría de los tratamientos se han enfocado en aliviar síntomas o retrasar el deterioro. En este caso, la promesa es distinta: inducir una reparación real del tejido dañado. Si esta posibilidad se confirma en humanos, constituiría un cambio revolucionario para millones de pacientes.