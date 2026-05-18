Un experto pidió dejar de usar WhatsApp y Gmail y recomendó estas apps europeas para cuidar la privacidad

Las aplicaciones que se utilizan cotidianamente para enviar mensajes, almacenar archivos o revisar el correo, como WhatsApp o Gmail, han comenzado a ser objeto de un intenso análisis en Europa debido a preocupaciones sobre el manejo de los datos personales.

El experto en tecnología y ciberseguridad Ben van der Burg recomendó abandonar el uso de plataformas como WhatsApp, Gmail, Google Drive o Dropbox y optó por alternativas europeas que priorizan la privacidad.

Esta cuestión no es menor, ya que muchas de estas plataformas pertenecen a empresas estadounidenses, incluso cuando los usuarios se encuentran en Europa o utilizan servidores ubicados allí. En este contexto, surge una interrogante concreta: ¿qué opciones existen para reemplazar estas aplicaciones y qué beneficios reales ofrecen en términos de privacidad?

### Alternativas europeas para reemplazar WhatsApp y Gmail

La recomendación de Van der Burg no se limita a cambiar una aplicación por otra, sino a reducir la dependencia de plataformas como WhatsApp y Gmail, que concentran contactos, archivos, correos y buena parte de la actividad digital.

En el caso del correo electrónico, una de las alternativas más destacadas es ProtonMail, con sede en Suiza. Este servicio funciona con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que ni siquiera el propio proveedor puede acceder al contenido de los mensajes.

Otra opción es Tutanota, desarrollada en Alemania, que también utiliza cifrado para el correo electrónico y está diseñada para quienes desean abandonar Gmail sin renunciar a funciones básicas.

### Threema y Olvid: privacidad y seguridad en la mensajería

Threema, también suiza, permite utilizar la aplicación sin vincularla a un número telefónico, lo que representa una diferencia significativa respecto al modelo más común.

Por su parte, Olvid, originaria de Francia, se enfoca en reforzar la seguridad de la identidad y minimizar la exposición de datos del usuario. Aunque menos popular, sigue esta tendencia de privacidad reforzada.

Para almacenamiento de archivos, una de las herramientas más recomendadas es Nextcloud, que permite gestionar documentos, calendarios y archivos, pero con la particularidad de ofrecer control sobre la ubicación donde se guardan esos datos.

### El auge de las opciones europeas y la soberanía digital

Este cambio no responde únicamente a una moda tecnológica. En Europa, la protección de datos está respaldada por un marco legal sólido, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que establece normas estrictas sobre el uso y almacenamiento de información personal.

El conflicto surge cuando estos datos son gestionados por empresas sujetas a legislaciones diferentes, como la CLOUD Act de Estados Unidos, que puede obligar a las compañías a entregar información bajo ciertas condiciones.

Este choque legal impulsa la búsqueda de alternativas que no solo dependan de la tecnología, sino también del marco regulatorio y la jurisdicción que proteja los datos.

Por ello crece el interés en la «soberanía digital», un concepto que trasciende lo técnico y se relaciona con quién controla la información y el margen de autonomía que tiene el usuario sobre sus propios datos.

Sin embargo, la transición no resulta sencilla, pues muchas personas continúan utilizando WhatsApp, Gmail o Google Drive debido a que allí se encuentran sus contactos, archivos y hábitos de trabajo.