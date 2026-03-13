Un exoficial fue condenado por robar fotos íntimas de 20 mujeres: «Deberías sentirte asqueado de ti mismo”

Con la excusa de revisar documentación, Julián Alcalá, un policía de 30 años del estado de Misuri, Estados Unidos, solicitaba el celular de las mujeres que circulaban por la calle.

Sin embargo, abusando de su poder, usaba los móviles para un fin pervertido.

Finalmente fue descubierto, las denuncias contra él se acumularon y, ahora, deberá pasar algunos años en la cárcel.

Un oficial depravado: así actuaba Julián Alcalá

En 2023, Julián Alcalá, quien ahora tiene 30 años, se graduó como policía.

Un año después, ingresó a trabajar como oficial del Departamento de Policía de Florissant, ubicado en el estado de Misuri.

Pero a mediados de 2024, mientras era el encargado de controlar que los conductores de vehículos tuvieran los papeles habilitantes para circular, comenzó a recibir denuncias de varias mujeres, quienes argumentaban que les había robado fotos íntimas.

Según las denunciantes, el oficial les pedía el teléfono, pues algunos de los documentos que solicitaba podrían presentarse en formato digital.

Sin embargo, Alcalá se excedía en sus funciones y aprovechaba la ocasión para sustraer fotos de desnudos de las mujeres.

Según revelaría más tarde la investigación, el agente, con el celular de su víctima, se encerraba en el vehículo policial.

Allí, revisaba la galería de imágenes y, con la cámara de su teléfono personal, capturaba las fotos sexuales que encontraba. Luego, por si fuera poco, las compartía con sus amigos y compañeros de trabajo.

El accionar de Alcalá quedó al descubierto cuando una de las víctimas se dio cuenta de que él se había enviado, desde el celular de ella, un video erótico al suyo.

Desde entonces, se acumularon las acusaciones en su contra, por lo que tuvo que renunciar al puesto de oficial.

A la par, se le inició un proceso judicial, en el que se lo juzgó por el cargo de privación de derechos bajo pretexto de la ley.

La condena de Alcalá y sus repercusiones: «Lo ocurrido es atroz»

La investigación contra el exoficial fue dirigida por el FBI y procesada por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Misuri.

En detalle, a Alcalá se lo acusó de haber robado, entre febrero y mayo de 2024, fotos íntimas de los celulares de 20 mujeres.

Finalmente, el 2 de diciembre de 2025, el exagente se declaró culpable, aunque su sentencia se programó para el 11 de marzo.

Llegada esa fecha, la fiscalía lo condenó a dos años de prisión y a pagar 2681 dólares.

“Lo que me hiciste a mí y a estas otras mujeres, cómo abusaste de tu poder como oficial de policía para hacer estas cosas y hacer que estas mujeres se sintieran así, deberías sentirte asqueado de ti mismo”, le dijo en la audiencia una de las víctimas, según el sitio First Alert 4.

Tras la sentencia, el Departamento de Policía de Florissant publicó un comunicado por el que intentó despegarse de lo sucedido.

«Lo ocurrido es atroz, y su conducta no representa el carácter ni el profesionalismo de los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Florissant», sostuvo.

A la par, remarcó que sus valores no se han visto modificados. “El Departamento de Policía de Florissant mantiene su compromiso con la transparencia y […] se compromete con la integridad, la responsabilidad y el servicio a los residentes de Florissant con el profesionalismo que merecen”, sentenció.