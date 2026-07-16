Un exasesor de Margaret Thatcher pidió sanciones contra los futbolistas argentinos de la Premier League por la bandera de Malvinas y el Gordo Dan salió a cruzarlo

El épico triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra, que le permitió acceder a una nueva final mundialista, tuvo ingredientes que trascendieron lo deportivo y estuvieron marcados por la cuestión de las Malvinas, a pesar del pedido del entrenador Lionel Scaloni de que el partido se tomara solo como un encuentro futbolístico.

Luego del partido, en medio de la celebración de los jugadores argentinos, una bandera blanca con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” escrita con aerosol en letras negras cobró protagonismo. La sostuvieron Giovanni Lo Celso y Lisandro Martínez, y también la mostró Cuti Romero.

Más tarde, un exasesor de la fallecida primera ministra Margaret Thatcher reclamó sanciones para los futbolistas argentinos que juegan en la Premier League inglesa, específicamente para Lisandro Martínez y Cuti Romero, quienes defienden al Manchester United y Tottenham, respectivamente.

“Todo jugador argentino en la Premier League inglesa que participó en esta fea exhibición anti-británica debería ser despojado de su visa de trabajo del Reino Unido. Debe haber tolerancia cero para esto”, sostuvo Nile Gardiner en su cuenta de X.

Muy activo en sus redes tras el partido, Gardiner calificó la actitud de los futbolistas como un “comportamiento de tercer mundo” y llegó a pedir la expulsión de Argentina de la FIFA, argumentando que “el activismo político en el fútbol está prohibido”.

Este jueves, el exasesor británico respondió además a un tuit de la vicepresidenta argentina Victoria Villarruel, quien había compartido una foto de los jugadores con la bandera. “La realidad es muy diferente. Las Malvinas son británicas. Si intentan invadir de nuevo, este será el resultado”, sentenció Gardiner.

Entre quienes respondieron a sus declaraciones se destacó el tuitero libertario Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”. Comenzó con ironía y terminó con un mensaje discriminatorio hacia el mundo árabe, sosteniendo que Argentina recuperará las Malvinas.

“No te lo tomes tan a pecho, Nile. Antes de que pase mucho tiempo, una vez que ustedes hayan sido reemplazados por paquistaníes y otros musulmanes, finalmente recuperaremos nuestras islas a cambio de un par de cabras”, contestó Gordo Dan al tuit de Gardiner.

El mensaje de Parisini generó diversas réplicas dentro del ecosistema digital libertario.