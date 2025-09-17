Un estudio revela que los chimpancés consumen el equivalente a dos o tres vasos de cerveza al día

Biólogos de la Universidad de California, en Berkeley, Estados Unidos, comprobaron que los chimpancés consumen el alcohol equivalente a dos o tres vasos de cerveza al día.

Según un artículo publicado en Sciences Advances este miércoles, los chimpancés de las subespecies oriental y occidental -machos y hembras- comen unos 4,5 kilos de fruta al día con un contenido medio de etanol del 0,31% al 0,32%, lo que equivale a una ingesta de entre 13 y 15 gramos diarios de alcohol.

Para llegar a esa conclusión, fueron analizadas más de 500 muestras de frutos de 20 especies de vegetales en las selvas de los parques nacionales de Kibale, en Uganda, y Täi, en Costa de Marfil.

¿Se cumple la hipótesis del mono borracho?

El estudio trajo a colación la hipótesis del mono borracho que Robert Dudley planteó hace más de dos décadas. Esta sostiene que la fascinación humana por el alcohol tiene un origen evolutivo.

En el caso de los chimpancés, la fermentación de las frutas habría hecho que estos consumieran pequeñas dosis de etanol durante millones de años y esto se habría reflejado en los humanos como un sesgo conductual.

Los investigadores analizaron más de 500 muestras de frutos de 20 especies de vegetales. Foto: EFE/ Carlos Ortega

El comportamiento de los primates respecto del alcohol tendría que ver con la asociación que hacen de su olor con alimentos valiosos. Según los investigadores, el efecto psicoactivo del etanol les podría llevar a ingerir más alimento cuando lo consumen.

¿Los chimpancés se emborrachan?

Según contó el primatólogo español Fernando Colmenares a El País, todavía “no se conoce si la cantidad de alcohol les puede hacer comportarse de algún modo en particular que se parezca al del humano cuando bebe”.

“Comen y beben al mismo tiempo, pero en baja concentración. Luego se les llena el estómago antes de que puedan llegar al nivel que haría que un humano se emborrachara o pareciera estar borracho”, agregó Colmenares.

Chimpancés comen fruta en grupo. Foto: AFP

Y concluyó: “El alcohol forma parte de la dieta que hemos heredado y nos atrae porque proporciona una ventaja energética. Es, sencillamente, una respuesta natural”.