Un enorme asteroide pasará muy cerca de la Tierra el próximo lunes 18 de mayo

Un asteroide descubierto recientemente se acercará el próximo lunes a aproximadamente 90.000 kilómetros de la Tierra, una distancia mucho menor que la que separa a nuestro planeta de la Luna. Sin embargo, la NASA ha descartado por el momento cualquier riesgo de impacto.

El objeto, identificado como 2026 JH2, fue detectado hace pocos días por astrónomos de cinco observatorios, entre ellos el Farpoint Observatory en Kansas y el Mount Lemmon Observatory en Arizona. Según estimaciones preliminares del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, el asteroide mide entre 15 y 30 metros de diámetro.

El cálculo del tamaño se basa en el brillo observado del cuerpo y en la cantidad de luz que se estima refleja su superficie. Los científicos continúan estudiando la órbita y las características físicas de este asteroide, que hasta ahora ha sido rastreado en 24 ocasiones durante varios días. Aunque la trayectoria aún se está refinando, los datos actuales no indican una posible colisión con la Tierra.

El paso de asteroides a distancias relativamente cercanas es monitoreado regularmente por agencias espaciales internacionales, especialmente cuando estos objetos superan ciertos tamaños considerados potencialmente peligrosos. La distancia prevista para el acercamiento de 2026 JH2 es menor que la órbita media de la Luna, situada a unos 384.000 kilómetros, aunque expertos señalan que este tipo de eventos es habitual en los programas de vigilancia astronómica.

Fuente: Agencia ANSA.