Un dirigente del Galatasaray, furioso con Icardi: «Su cuerpo no está apto, ¡no puede correr!»

Mauro Icardi siempre es noticia. A veces en los portales deportivos, a veces en los del corazón. Si no lo cree, siga esta esta ola de hashtags que recorre su historia: #Otro argentino en Barcelona. #Sampdoria. #Mauro y Maxi. #Icardiada. #Wanda Nara. #144 goles en Inter. #PSG. #Galatasaray #La China en Turquía. No importa cuándo leas esto, Mauro Icardi siempre es noticia. ¿La última que lo involucra? Un alto dirigente del Galatasaray los destrozó: «No puede ni correr».

Vale aclarar. Mauro Icardi estuvo 281 días afuera de las canchas por una rotura de ligamentos cruzado anterior y meniscos de la rodilla derecha. Volvió en agosto de este año y convirtió en el 3-0 del Galatasaray al Karagumruk. Sin embargo, en lo que va de la temporada marcó 6 y dio un par de asistencias.

Galatasaray es el gigante de Turquía. Hoy lidera la Superliga turca, con 29 puntos, y está noveno noveno y en zona de playoffs de la fase regular de la Champions League. Sin embargo, en la última fecha sufrió una derrota ante el Kocaelispor; fue apenas 1-0 pero provocó un cimbronazo en el club.

Icardi en Champions con Galatasaray. Foto: EFE

Unas horas después, se dio una reunión de comisión directiva que no prometía mucho. Pero terminó en polémica. El delantero argentino, con contrato vigente hasta fin de año en el Galatasaray, fue el centro de la crítica directa de un dirigente del club, en lo que se convirtió en un fuerte mensaje al plantel.

En la reunión ordinaria del Consejo de noviembre, Turcan Bolayir, miembro del directorio, apuntó sin filtro hacia varios futbolistas. Arrancó hacia Bariş Alper Yilmaz: “Es simpático, corre bien y rápido”. Y luego le tocó a Icardi.

«No puede correr, no puede perder el exceso de peso, pero se ve obligado a parecer simpático. ¡No puede ser! Su cuerpo no está apto para jugar 90 minutos. No puede jugar», dijo lapidario contra el argentino.

La intervención generó tensión. El presidente del club, Dursun Özbek, tuvo que pedir moderación: “No hablemos así de nuestros futbolistas, nos están escuchando”, dijo. «No es un insulto, es la realidad», respondió Bolayir.

Dursun Özbek, presidente del Galatasaray

Icardi viste la camiseta del Galatasaray desde 2022 (procedente del Paris Saint‑Germain) y acumula 102 partidos, 67 goles y 22 asistencias, además de cinco títulos con la institución. Sin embargo, desde que volvió tras su dura lesión bajó su promedio: metió 6 goles en 534 minutos durante 14 partidos.

Obviamente, el súper contrato de Icardi es lo que mayor malestar provoca: el argentino gana unos 11,5 millones de dólares por temporada. Según fuentes en Estambul, estaría dispuesto a renegociar a cerca de 7 millones anuales, sin extras.

Al momento que negocia su renovación, el exInter de Italia tiene ofertas: el NEOM SC le habría ofrecido cerca de 10 millones de euros anuales para mudarse Arabia Saudita; además, según reportes del diario italiano Tuttosport, Icardi podría volver a la ciudad italiana donde más brilló: pero no para jugar con Lautaro Martínez, sino que el interesado es el Milan, su archirrival. Mientras tanto, clubes del continente americano como el América de México y Estudiantes de La Plata de Argentina.

Mientras tanto, el directivo Bolayir le marcó la cancha: “El futbolista es un soldado, tienes que jugar, correr, ser como una tormenta. Si no haces esto, no puedes jugar en el Galatasaray».