Un crimen que conmueve a dos provincias: hallaron muerta a una arquitecta trans tucumana en su casa de Córdoba, con múltiples puñaladas

Vica Monteros, arquitecta trans de 44 años oriunda de Tucumán, fue asesinada en su vivienda del barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba, en un ataque violento. Este miércoles, las autoridades locales detuvieron a un sospechoso y la causa fue caratulada como homicidio calificado.

La víctima fue hallada sin vida en su casa, ubicada en la calle Mendoza al 300, luego de que vecinos ingresaran tras percibir un principio de incendio. Monteros yacía boca abajo, con múltiples heridas de arma blanca.

Según una reconstrucción preliminar de los investigadores, el agresor la atacó de manera directa y letal, apuñalándola por la espalda y de frente. La víctima presentaba decenas de heridas. La hipótesis inicial sugiere que el sospechoso habría entrado con la intención de robar, aunque la cantidad de puñaladas llevó a calificar el hecho como homicidio calificado.

En el lugar del crimen, los peritos detectaron además signos de violencia física adicional, lo que refuerza la sospecha de un ataque prolongado y con un alto grado de agresividad. Tras cometer el asesinato, el agresor intentó prender fuego la vivienda, pero la rápida intervención de los vecinos impidió que el incendio se propagara.

El fiscal Guillermo González, de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Judicial 1 de Córdoba, confirmó que, a partir del análisis de cámaras de seguridad, testimonios y pericias, se identificó y detuvo a un hombre señalado como el principal sospechoso del crimen.

El acusado, un hombre de 27 años, será trasladado en las próximas horas a la cárcel de Bouwer, mientras la investigación continúa para esclarecer con exactitud la mecánica del hecho, el vínculo con la víctima y el móvil definitivo.

Fuentes oficiales indicaron que el presunto asesino y Vica mantenían comunicaciones previas a través de redes sociales, con un contacto fluido, lo que sugiere que el ataque pudo responder a motivos más complejos que un simple robo.

“Los indicios nos muestran que fue un crimen cometido con alevosía”, afirmó el fiscal González en conferencia de prensa, quien imputó al detenido por el delito de homicidio calificado.

Monteros, residente en Córdoba donde desarrollaba su actividad profesional como arquitecta, formaba parte de espacios sociales vinculados a la diversidad. Fue impulsora de iniciativas como el equipo de fútbol inclusivo “Fuma Espuma”, el primer equipo gay de Córdoba.

Desde la cuenta oficial de Instagram de Fuma Espuma, pidieron justicia por Vica, fundadora del equipo, y exigieron el cese de los crímenes de odio contra la comunidad LGTBIQ+: “Justicia por nuestrx amigx Vica. Basta de crímenes de odio”.

En las últimas horas, Ofelia Herrera y Luciana, madre y hermana de la víctima, arribaron a Córdoba desde Tucumán y destacaron que Vica era “una persona excelente”. En diálogo con Radio Mitre Córdoba, señalaron que consideran que fue asesinada “por su orientación sexual”.