Un concejal de San Isidro fue filmado acosando a una empleada y deberá pagar un resarcimiento de $12 millones

Un concejal de San Isidro, representante de La Libertad Avanza, fue filmado en 2023 acosando a una compañera de trabajo al propinarle una fuerte palmada en la cola. Tras llegar a un acuerdo económico por 12 millones de pesos, ahora enfrenta una causa penal que avanza hacia un juicio oral.

Se trata de Alberto Montes, quien asumió su banca en el Concejo Deliberante de San Isidro en diciembre de 2023, en simultáneo con la asunción de Javier Milei como presidente.

El video, aportado como prueba en la denuncia presentada por la víctima, fue registrado por una cámara de seguridad en noviembre de 2023, cuando ambos trabajaban en la dirección de Tránsito de Boulogne, antes de que Montes se convirtiera en edil. En las imágenes difundidas recientemente y publicadas por el canal TN, se observa cómo Montes ingresa a la oficina y realiza el contacto físico sin consentimiento. La reacción de la mujer fue un golpe en la cara y un empujón.

El caso derivó en dos causas judiciales, una civil y otra penal. En la primera, Montes acordó un resarcimiento económico de 12 millones de pesos a favor de la víctima, pagadero en ocho cuotas: la primera de 3 millones, dos de 2 millones y cinco cuotas finales de 1 millón cada una. El acuerdo salió a la luz luego de que el juzgado intimara a Montes por retrasos en los pagos.

En la causa penal, el pedido de sobreseimiento de Montes fue rechazado y el proceso avanza hacia un juicio oral. La causa 6673, caratulada como «Abuso sexual», se tramita en el Juzgado Correccional Número 5 y luego pasó a la Sala 2 tras la apelación interpuesta por Montes. Fuentes judiciales informaron que el 14 de mayo se firmó el acuerdo económico entre las partes y que el juicio oral está programado para octubre.

Desde la oposición en el Concejo Deliberante sospechan que Montes recibe apoyo financiero del oficialismo local y exigen su destitución, aunque carecen de los votos necesarios para lograrlo. “Para tratarlo rápido sobre tablas no nos dan los números; el oficialismo de Ramón Lanús y sus aliados tienen 14 de los 24 concejales”, señaló Estefanía Rivadulla, concejal de Fuerza Patria.

Por su parte, Montes minimizó lo ocurrido y en declaraciones a TN calificó el hecho como un “intento de chiste”. Afirmó que la denuncia fue “promovida y difundida por la política” debido a su candidatura en ese momento. “Entre la denunciante y yo hubo un pedido de disculpas y de acuerdo. El hecho, que lo que intentó ser un chiste, derivó en una denuncia promovida y difundida por la política porque yo era candidato a concejal. El acuerdo arribado entre las partes y con fiscalía y defensoría, aceptando el mismo, fue cumplido y se está a la espera de que la justicia lo homologue”, concluyó.