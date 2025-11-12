Un coloso letal en el Caribe: cómo es el portaaviones USS Gerald R. Ford

El USS Gerald R. Ford, que ha llegado a aguas del Caribe como apoyo para el despliegue estadounidense para desmantelar presuntas organizaciones criminales y el narcotráfico, es el portaaviones más grande del mundo, con capacidad para 70 aviones y 4.500 tripulantes, lo que lo convierte en una ciudad flotante, teniendo que realizar 15.000 comidas diarias.

Una poblaciónde 4.500 personas es comparable a la de muchos comuni (municipios) en las regiones vinícolas de la Toscana. O es el tamaño típico de un pequeño bourg (pueblo grande) o una comuna turística en regiones como la Provenza o el Valle del Loira, en Francia.

Cómo es el portaaviones más grande del mundo: el USS Gerald Ford

Considerado por la Marina de Estados Unidos como la «plataforma de combate más capaz, versátil y letal del mundo», su construcción comenzó en noviembre de 2009, fue botado el 9 de noviembre de 2013 en los astilleros militares de Newport News (Virginia), y entró en servicio el 22 de julio de 2017 en una ceremonia presidida por Donald Trump, entonces en los meses iniciales de su primer mandato.

El Gerald R. Ford, que mide más de 335 metros de largo y funciona con energía nuclear, cuenta con un sistema pionero de catapulta de aviones para el despegue electromagnético (Electro Magnetic Aircraft Launching System).

Este novedoso sistema de ayuda sustituye a las catapultas de vapor que se encontraban instaladas en los portaaviones de la US Navy anteriores al Gerald Ford.

También tiene radares avanzados y reactores nucleares, que alimentan ininterrumpidamente los motores del navío.

El Gerald R. Ford abandona la base naval de de Norfolk, en junio. Foto: AP

Con un peso que puede alcanzar las 100.000 toneladas, transporta armamento como misiles de autodefensa ESSM y el sistema de armas de corto alcance CIWS. Su costo fue de alrededor de 13.000 millones de dólares.

El impacto de tres operaciones submarinas

Durante su periodo de pruebas, el USS Gerald Ford resistió en 2021 el impacto de tres explosiones submarinas conocidas como Pruebas de Choque a Nivel de Buque, que acreditaron su capacidad para resistir fuertes impactos y seguir operando en condiciones extremas.

Este buque inauguró una nueva era en el diseño de portaaviones en Estados Unidos, puesto que fue el primero de una nueva clase, los Gerald Ford, la siguiente generación a la clase Nimitz, que había entrado en servicio entre 1975 y 2010.

El USS Gerald R. Ford, frente a las costas noruegas. Foto: Reuters

Actualmente la marina norteamericana dispone de once portaaviones, diez de la clase Nimitz, además del Gerald Ford.

¿Y quien fue Gerald Ford?

El nombre del buque honra al trigésimo octavo presidente de los Estados Unidos, el republicano Gerald R. Ford, que estuvo en la Casa Blanca entre agosto de 1974 y enero de 1977, tras la dimisión de Richard Nixon por el escándalo Watergate, a quien indultó nada más de asumir el cargo, y tan solo nueve meses después de haber asumido la vicepresidencia.

El presidente Ford estrecha la mano del primer mayordomo, en el último día de su gestión en la Casa Blanca. Foto: Gerald R. Ford Presidential Library and Museum/NARA.

Hasta el momento, Gerald Ford ha sido el único vicepresidente y presidente de Estados Unidos que han asumido el cargo sin ser elegido por el Colegio Electoral. En 1976 derrotó a Ronald Reagan por la nominación del partido republicano pero perdió las presidenciales contra el demócrata Jimmy Carter.

Abogado de profesión, Gerald Ford nació en Omaha (Nebraska) el 14 de julio de 1913 y murió el 26 de diciembre de 2026.

Misión en el Caribe

El Gerald Ford llegó a la zona de operaciones del Comando Sur de Estados Unidos para sumarse a las acciones contra el narcotráfico que Donald Trump ordenó en el Caribe y que tienen en la mira al régimen de Nicolás Maduro.

El Ford llegó junto con los tres buques de guerra que lo acompañan.

El Pentágono había anunciado el 24 de octubre que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había ordenado que el Ford se trasladara a la zona desde Croacia, donde estaba estacionado desde junio.

La llegada del Ford eleva el número de buques de guerra estadounidenses en la región a más de una docena, una presencia militar inédita para una región que históricamente ha visto solo uno o dos buques de la Marina ayudando a la Guardia Costera de Estados Unidos en misiones rutinarias de control de drogas.

Con información de EFE y Washington, corresponsal