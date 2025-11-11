Un científico de Harvard dice que el asteroide 3I/ATLAS es una nave espacial alienígena

El renombrado astrofísico de Harvard, Avi Loeb, acaba de publicar una nueva e impresionante entrada en su blog afirmando que el cometa interestelar 3I/ATLAS es significativamente más grande que los visitantes anteriores.

Según el científico, el enorme tamaño y las características inusuales de 3I/ATLAS son tan improbables para un objeto natural que podrían explicarse mejor si se tratara de una nave espacial alienígena.

En su blog, Loeb señaló que el cometa tiene una masa inferida de más de 50 mil millones de toneladas. También argumentó que los chorros del objeto podrían ser en realidad propulsores tecnológicos, lo que sugiere que podría ser una nave espacial alienígena en lugar de un cometa natural, informa Daily Star.

«La masa inferida de más de 50 mil millones de toneladas es al menos un millón de veces mayor que la masa inferida del asteroide 1I/Oumuamua», escribió.

Continuó: «¿Por qué tuvimos tanta suerte de recibir un objeto tan gigante como el tercero en la lista de objetos interestelares antes de presenciar un millón de objetos del tamaño de 1I/Oumuamua? Como demostré en mi artículo, no hay suficiente material rocoso en el espacio interestelar para acomodar la llegada de una roca helada tan gigante al sistema solar interior durante nuestro período de estudio de una década».

Loeb explicó además por qué pensaba que 3I/ATLAS era una nave espacial alienígena: «Sin embargo, si consideramos la posibilidad de que los chorros que emanan de 3I/ATLAS estén asociados con propulsores tecnológicos, entonces la pérdida de masa requerida puede ser de 1 a 2 órdenes de magnitud menor con tecnologías creadas por el ser humano, indica Daily Star.

Imagen profunda apilada de 3I/ATLAS (britastro).

«Los cohetes químicos se propulsan con una velocidad de escape de 3 a 5 kilómetros por segundo, que es diez veces mayor que la velocidad máxima de eyección de los volátiles sublimados por la luz solar de las superficies cometarias.

«Los propulsores iónicos alcanzan una velocidad de eyección aún mayor, de 10 a 50 kilómetros por segundo. Además, la tecnología alienígena podría emplear propulsores con velocidades aún mayores, reduciendo la pérdida de masa necesaria en más de dos órdenes de magnitud y haciendo que el combustible necesario sea menos del uno por ciento de la masa de la nave espacial».

Los científicos están asombrados

Esto se produce después de que Loeb advirtiera que 3I/ATLAS podría desencadenar un «evento cisne negro» de importancia mundial. El colosal cometa ha dejado a los científicos perplejos por su extraordinario tamaño, velocidad y una serie de características extrañas.

La «nave alienígena» libera ‘siete propulsores’ con un ‘halo brillante’ al acercarse al sol (M. Jäger, G. Rhemann, E. Prosperi).

Además, imágenes japonesas recientes que supuestamente muestran una «gran nave» cerca del objeto, junto con rumores de que la NASA ha aumentado silenciosamente su defensa planetaria, han disparado las teorías de la conspiración, dice Daily Star.

Loeb, quien dirige el Proyecto Galileo de Harvard, ha identificado 10 características extrañas que sugieren que el cometa podría no ser natural, advirtiendo que podría ser un «evento cisne negro» con consecuencias potencialmente masivas si resulta ser tecnología alienígena.

Además, Loeb advirtió que “estamos jodidos” si este objeto proviene de una civilización tecnológicamente más avanzada. 3I/ATLAS, dice, podría representar un “cisne negro”, informa Daily Star.

En términos sencillos, un suceso raro y de alto impacto, impredecible pero de importancia mundial. Las agencias globales deben mantenerse alerta y considerar estrategias para emplear en caso de que el cometa revele un origen artificial, dijo.