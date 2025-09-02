Un chofer de aplicación le robó las valijas a dos turistas cuando los dejó en la puerta de un country en Berazategui

Un chofer de aplicación le robó a dos turistas sus pertenencias tras engañarlos y huir mientras intentaban retirar su equipaje del auto en la entrada de un barrio privado de Berazategui. El ladrón terminó detenido en Lanús luego de que las pertenencias de las víctimas fueron rastreadas con tecnología de geolocalización.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad del Barrio Cerrado Greenville y en las imágenes se observa cómo el chofer del Toyota Etios Blanco, contratado a través de la app DIDI, salió a toda velocidad cuando un hombre y una mujer, de nacionalidades rusa y bielorrusa, intentaban retirar sus pertenencias del baúl del auto.

Identificados como A.S. (29, nacionalidad rusa) y L.P. (38, nacionalidad bielorrusa), se dirigían al Hotel Sheraton, ubicado dentro del predio. El auto no pudo avanzar hasta la puerta del hotel, ya que el conductor no contaba con la documentación que le solicitaron para ingresar al lugar, según él mismo explicó.

En consecuencia, los turistas se bajaron para retirar sus pertenencias y fue entonces que el chofer decidió escapar con el botín.

Al darse a la fuga, reportaron fuentes de seguridad bonaerense, una de las víctimas del robo sufrió heridas leves.

Hecha la denuncia a las autoridades, intervino el Grupo Táctico de Operaciones (GTO), que realizó el seguimiento del sospechoso mediante la geolocalización de los dispositivos electrónicos robados.

Tanto el ladrón como las pertenencias de los turistas fueron ubicados en una vivienda en la calle Magdalena, en el partido de Lanús.

En el caso intervino la UFIJ N°2 a cargo del doctor Granado, quien ordenó un allanamiento en el lugar, donde se detuvo a un hombre de 29 años y se recuperaron los bienes de las víctimas, al igual que el auto utilizado para el robo.

Entre las pertenencias recuperadas figuran una Laptop, un iPad con auriculares, pasaportes, lentes, un bolso y ropa.

El ladrón quedó imputado y a disposición de la fiscalía.