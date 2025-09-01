Un chico de 15 años murió dentro de un boliche en Quilmes y su familia denuncia que lo asesinaron

Un adolescente de 15 años murió dentro de un boliche en la zona de Quilmes Oeste. Los primeros datos indican que se descompensó y fue trasladado a un hospital, pero su familia denuncia que lo mataron dentro del lugar y piden por testigos. Ocurrió el sábado por la noche y desde entonces la Policía investiga el caso.

Fuentes policiales confirmaron que Camilo Isabella Valenzi habría ingresado al boliche Club XXI, ubicado sobre calle Calchaquí, con el documento de un amigo mayor de edad: Dylan P.. Y que dentro del lugar sufrió una descompensación y murió mientras era trasladado hacia el Hospital Evita Pueblo de Berazategui.

Desde el hospital informaron que el adolescente llegó sin vida. Desde que se conoció la noticia, su familia denuncia que el joven fue agredido dentro del local y pide a través de las redes sociales por testigos para esclarecer un caso que luce con versiones cruzadas.

Según confirmó La Misión Informa, la madre de Camilo denunció el caso en la comisaría 9na de Quilmes y desde la UFI N°2 de Berazategui, a cargo de la fiscal Sandra López ya se ordenó una autopsia para determinar las causas exactas de muerte que sufrió el adolescente de 15 años.

Club XXI, el boliche de Quilmes Oeste fue el lugar en que Camilo murió este fin de semana.

Hay mucha especulación con respecto a lo que pasó. Desde su entorno informaron que el chico sufría convulsiones que podrían ser provocadas a causa de una agresión, un susto o un simple golpe. Y desde este punto es que los familiares denuncian una agresión.

También señalan de un llamado sospechoso que apareció durante la madrugada: «No me vas a poder creer pero mataron a tu hermano», advirtieron de manera anónima al teléfono de su hermana. Según consignó la joven, tras esa frase la comunicación se cortó. Y especula que fue alguien del entorno directo de su hermano.

Otra de las versiones indica que el agresor habría sido el supuesto amigo que le prestó el documento para entrar. Y que la pelea se produjo en la puerta del sitio bailable. Por estas horas, está siendo buscado por la Policía.

Uno de los sentidos posteos recordando a Camilo. Tenía 15 años. Foto: Facebook

Esta versión estaría basada en algunos testimonios de personas que estaban con el menor, aunque no fueron confirmadas por la Policía.

Denuncia de los familiares y el pedido para que aparezcan testigos

En tanto, familiares de Camilo denuncian por las redes que el joven fue asesinado. Y a través de un sentido mensaje piden por testigos. «A Camilo, un chico lleno de vida lo mataron a la salida del boliche Club 21», denunció a través de Instagram, Ro_Valenzi0, hermana de la víctima fatal.

«Su familia y amigos estamos destrozados y necesitamos que este caso se visibilice y no quede impune», escribió la joven en la red social. Y pidió: «Si estuviste ahí, o tenés cualquier información, por mínima que te parezca comunicate. Cada dato puede ayudar muchísimo».

La publicación de la hermana de Camilo y el pedido en redes sociales. Foto: Instagram

La publicación, casi a manera de ruego cierra «pedimos justicia por Camilo». Entre los comentarios, aparece el de una joven que dice ser testigo, y que señala directamente al «Panca», el supuesto amigo que le prestó el DNI a Camilo para entrar, de que lo agredió a trompadas.