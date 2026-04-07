Un celular rumbo a la Luna: qué teléfono eligió la NASA para Artemis II y cuál es su función clave

La misión Artemis II marca el regreso de astronautas a la órbita lunar tras más de 50 años. Se trata del primer vuelo tripulado del programa Artemis de la NASA, una etapa crucial antes de volver a pisar la superficie de la Luna.

La tripulación está integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch —quien hizo historia al participar en la primera caminata espacial femenina— y Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense. Juntos realizarán un viaje orbital alrededor de la Luna para probar todos los sistemas antes de las futuras misiones de alunizaje.

En este contexto, además de los complejos sistemas de navegación e instrumentos científicos, destaca un detalle particular: los astronautas llevan consigo dispositivos cotidianos, entre ellos el iPhone 17 Pro Max, el dispositivo premium de Apple.

¿Por qué eligieron un iPhone?

A primera vista puede parecer extraño utilizar un teléfono celular para tomar fotografías en una misión de alta complejidad. Sin embargo, la evolución de las cámaras móviles en los últimos años ha cambiado esta percepción.

El iPhone 17 Pro Max incorpora sensores de alta resolución, procesamiento computacional avanzado y múltiples lentes que se adaptan a diversas condiciones de luz. En el espacio, donde los contrastes son extremos —con zonas completamente oscuras y otras bajo luz solar directa—, esta capacidad resulta fundamental.

Además, el procesamiento automático de imágenes permite obtener resultados consistentes sin configuraciones manuales complejas, un factor clave en un entorno donde cada segundo cuenta.

¿Qué tipo de fotos se pueden obtener?

Las cámaras del iPhone 17 Pro Max no reemplazan a los equipos científicos, pero ofrecen la ventaja de captar momentos de forma ágil y espontánea. Desde la órbita lunar, es posible obtener imágenes de la Tierra a gran distancia, registrar detalles del interior de la nave o documentar la experiencia desde una perspectiva más “humana”.

El uso de HDR, estabilización óptica y modos nocturnos permite equilibrar escenas difíciles, algo habitual en el espacio. El resultado son fotografías con buen rango dinámico, nitidez y color incluso en condiciones complejas.

Fotografía computacional, la clave

Uno de los mayores diferenciales no reside solo en el hardware, sino en el software. Apple lleva años desarrollando sistemas de fotografía computacional que combinan múltiples capturas en una sola imagen, mejorando detalles, reduciendo el ruido y optimizando la exposición de forma automática.

En un entorno como el espacio, donde no es posible repetir tomas fácilmente, este tipo de tecnología es especialmente útil.

Es importante aclarar que el iPhone no sustituye a las cámaras profesionales que forman parte del equipamiento de la misión. Más bien, funciona como una herramienta complementaria, cuyo valor radica en la portabilidad, rapidez y facilidad de uso, permitiendo capturar imágenes sin interrumpir las tareas principales.

La tecnología de consumo llegó al espacio

La presencia de un smartphone en una misión como Artemis II también refleja un cambio más amplio: la tecnología de consumo ha alcanzado un nivel de sofisticación que le permite cumplir funciones anteriormente reservadas a equipos especializados.

Lo que hace algunos años era impensable —usar un celular en el espacio para fotografía de calidad— hoy es una realidad.

La misión Artemis II representa un paso fundamental en la nueva era espacial y, en ese escenario, la incorporación de un dispositivo cotidiano como el iPhone en el viaje revela el avance tecnológico actual.