Un celular que se mueve y “baila”: Honor presentó el Robot Phone en el MWC 2026

Lo que parecía que iba a quedar como solo un rumor de las redes sociales finalmente se convirtió en realidad. En el marco del Congreso Mundial de Celulares, que comenzó este lunes, Honor presentó uno de los conceptos más llamativos: el Robot Phone, un smartphone que no solo responde, sino que se mueve, sigue al usuario y hasta “baila” cuando suena música.

La marca de celulares chino fue uno de los protagonistas en este primer día del MWC en el predio Fira Barcelona, donde año tras año se dan cita marcas de telefonía móvil, teleoperadoras y startups suelen presentar sus innovaciones.

Tal fue el impacto que generó ver de cerca este teléfono que su otro anuncio, el plegable Honor Magic V6 con diseño tipo libro ultradelgado, protección contra el agua y batería Silicon-Carbon de alta densidad, para muchos pasó hasta desapercibido en el stand.

Un híbrido entre cámara profesional y celular premium

El Robot Phone funciona como un cruce entre una cámara estabilizada tipo DJI Osmo Pocket 3 y un smartphone de gama alta. En su parte trasera integra un gimbal con cámara de 200 megapíxeles que puede desplegarse con un gesto —mostrando la palma de la mano— o mediante un botón dedicado.

Ese módulo no solo estabiliza: se mueve en varios ejes, sigue al usuario de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo y ofrece un modo de superestabilidad pensado para grabaciones en movimiento. Para creadores de contenido, este punto es central.

Según las primeras demostraciones, el equipo mantiene el encuadre automáticamente mientras la persona camina, salta o cambia de posición bruscamente, sin necesidad de trípodes ni accesorios externos.

Además, suma funciones como rotaciones automáticas para lograr transiciones más cinematográficas, apuntando a que cualquier usuario pueda producir videos con estética más profesional desde el bolsillo.

Cuando la inteligencia artificial tiene “cuerpo”

Uno de los momentos más llamativos de la presentación fue cuando el gimbal reaccionó al reproducir música. Ante la orden de iniciar una canción, el módulo comenzó a moverse al ritmo, como si el teléfono estuviera bailando. Es la idea que Honor define como “AI corpórea”: una inteligencia artificial que no se limita a hablar o mostrar texto, sino que también se expresa físicamente.

El agente de IA de la marca trabaja en conjunto con la cámara para interpretar lo que ve. Puede responder preguntas sobre el entorno o incluso dar su opinión sobre la vestimenta del usuario, combinando análisis visual en tiempo real con interacción conversacional.

El seguimiento inteligente de sujetos, la estabilización avanzada y la capacidad de reaccionar a estímulos externos convierten al Robot Phone en algo más parecido a un asistente físico que a un teléfono tradicional.

Un rumor de las redes que se vuelve realidad

Además del impacto visual que generó en el escenario del MWC, el Robot Phone plantea un cambio interesante en el uso celular. Hasta ahora, la mayoría de las innovaciones en cámaras móviles estuvieron enfocadas en mejorar sensores, sumar inteligencia artificial para procesar imágenes o agregar accesorios externos.

Pero ahora la propuesta es distinta: integrar el movimiento físico dentro del propio teléfono. Eso abre la puerta a nuevos formatos de grabación en redes sociales, transmisiones en vivo más dinámicas y videollamadas que se adaptan automáticamente al entorno sin depender de que el usuario acomode el dispositivo a cada momento.

No obstante, el Robot Phone omitió anunciar la fecha de lanzamiento, aunque se estima que podría salir a la venta a mediados de año. También omitió detallar el resto de las especificaciones técnicas: no hubo datos sobre procesador, batería ni pantalla.

Lo que sí quedó claro es el mensaje que dejó Honor: lo importante no estaba en la ficha técnica, sino en la experiencia, y lo lograron con creces porque su stand fue uno de los más concurridos y en el que se notó un excesivo entusiasmo. Ahora solo restará esperar si esta innovación de la tecnología saldrá de China.