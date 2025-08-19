Un avión llevaba retraso y un grupo de jazz improvisó un increíble concierto a bordo

Lo que inició como un retraso y desvío inesperado de un vuelo de Alaska Airlines con destino a Boise terminó convirtiéndose en una experiencia inolvidable para los pasajeros.
A bordo viajaban Dave Koz y los Summer Horns, reconocidos músicos de jazz de Estados Unidos, quienes decidieron animar a los pasajeros tras horas de espera, informa deultimominuto.
La iniciativa surgió a petición de una azafata, cuando el saxofonista Marcus Anderson tomó su instrumento y junto a la banda interpretó una versión de un clásico de Stevie Wonder, You Haven’t Done Nothing.
El saxofonisa Dave Koz y los Summer Horns interpretaron su versión de You Haven’t Done Nothing, de Stevie Wonder (Captura de video).
El improvisado concierto transformó el malestar por la demora en un espectáculo único, arrancando aplausos y sonrisas de quienes, minutos antes, mostraban signos de frustración, indica deultimominuto.
El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios destacaron cómo la música convirtió una situación incómoda en un recuerdo inolvidable, dice deultimominuto. Con más de tres décadas de carrera, Koz ha lanzado numerosos álbumes exitosos y ha colaborado con artistas de renombre, consolidándose como una de las figuras más influyentes del smooth jazz.