Un avión cisterna estadounidense KC-135 Stratotanker desaparece sobre Qatar, tras haber haber emitido una señal de socorro en pleno vuelo

Una situación de emergencia se desarrolla en Medio Oriente tras la desaparición de un avión cisterna Boeing KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que emitió una señal de socorro mientras sobrevolaba Qatar.

El sistema de seguimiento de vuelos Flightradar24 registró la activación del código de emergencia 7700 durante la operación del avión sobre el Golfo Pérsico, cerca de Irán. Los datos indicaron que la aeronave realizó un patrón de espera en círculos antes de iniciar su descenso, para luego perderse la señal mientras se encontraba en territorio qatarí.

El avión, fundamental para las operaciones de reabastecimiento en la región, había despegado de la Base Aérea de Al Dhafra, en los Emiratos Árabes Unidos. Hasta el momento, ni el Mando Central de Estados Unidos ni las autoridades iraníes han emitido comunicados oficiales que confirmen el estado del aparato.

Este incidente ocurre apenas dos meses después de que un avión similar se perdiera en marzo en el oeste de Irak, tras un ataque reivindicado por la Resistencia Islámica en ese país.

El KC-135 Stratotanker es considerado la columna vertebral del reabastecimiento aéreo estadounidense. Con más de 60 años en servicio, esta aeronave ha demostrado gran versatilidad en los teatros de operaciones más exigentes. Cuenta con cuatro motores turbofán en su variante modernizada CFM-56, y puede transferir hasta 200,000 libras de combustible en vuelo. Además, su diseño le permite realizar misiones de reabastecimiento, transporte de carga y evacuación aeromédica.

La desaparición de esta importante plataforma logística ocurre en un momento de alta sensibilidad militar, dado que apoya directamente las operaciones de aviones de combate de la Marina, el Cuerpo de Marines y países aliados en el Golfo. La causa del incidente permanece sin esclarecer, mientras la comunidad internacional espera un pronunciamiento oficial del Pentágono.