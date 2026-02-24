Un auto chocó con un colectivo, se prendió fuego y cuatro personas escaparon de las llamas

El conductor del Renault 9 tenía antecedentes por robo y encubrimiento. Ocurrió en Isidro Casanova.

Un impactante choque entre un auto y un colectivo ocurrió el domingo a la mañana en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza. Varias personas resultaron gravemente heridas y permanecen internadas en estado reservado.

Todo ocurrió sobre la avenida Juan Manuel de Rosas, a la altura de la calle Andalgalá, cuando el conductor del Renault 9 realizó una mala maniobra e invadió el carril del Metrobús al mismo tiempo que circulaba un colectivo de la línea 218.

En ese momento, sin tener tiempo para frenar, la unidad que se dirigía a San Justo lo embistió brutalmente. En cuestión de segundos, el auto terminó destrozado contra el poste de un semáforo.

A raíz del impacto, el auto se incendió con sus pasajeros adentro, y la secuencia se tornó aún más dramática. Con el vehículo totalmente aplastado, el conductor logró escapar envuelto en llamas, y comenzó a correr para apagar el fuego que tenía en la ropa.

Seguido de esto, las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona registraron como, poco a poco, las demás personas que viajaban a bordo del auto comenzaban a salir por sus propios medios.

Algunos de ellos pudieron arrastrarse por el piso para intentar salvarse.

Sobre el episodio, algunos vecinos de la zona compartieron más imágenes impactantes del auto prendido fuego en plena vía pública. “Lo destrozó”, fue la reacción de un hombre que circulaba en auto por la zona.

De acuerdo a lo que informó el portal Primer Plano, aunque no hubo víctimas fatales, dos chicas y un joven que viajaban en la parte trasera del auto terminaron gravemente heridos y permanecen internados en estado reservado.

Según trascendió, el conductor del Renault 9 volvía de celebrar el cumpleaños de otra persona que iba como acompañante.

Con esta información, la fiscal Andrea Palín de la UFI Nº9 de La Matanza, dispuso la detención del hombre por la maniobra imprudente y ordenó que se le realice una extracción de sangre para determinar si tomó alcohol. Luego, se descubrió que el acusado tiene antecedentes por robo y encubrimiento.