Un argentino que vivía en Estados unidos y planeaba “autodeportarse” con su familia, fue detenido y trasladado a “Alligator Alcatraz”

Fernando Artese estaba decidido a “autodeportarse”. Junto con su familia, se subió a su motorhome y manejó en dirección sur hacia la frontera. Pero a los pocos kilómetros fue detenido en Florida y trasladado al centro de detención “Alligator Alcatraz”, debido a que su visa estaba vencida. Allí permanece desde el 3 de julio.

Originario de Argentina y con ciudadanía italiana, Artese y su esposa Mónica Riveira migraron a islas Canarias, España, por la crisis económica del 2001, y luego se mudaron —ya con su hija— a Estados Unidos tras el colapso financiero de 2008.

Fundaron una empresa de cámaras de seguridad y alarmas, pero actualmente “la proyección para la familia era mala”, y cuando Donald Trump asumió su segundo mandato, la familia decidió que “era el momento justo” para dejar el país, según contó Riveira en diálogo con CNN.

Fernando Artese fue detenido en Florida y traslado a “Alligator Alcatraz”. Foto: Instagram/@Carla.artese.

Cargaron sus pertenencias en su casa rodantes y emprendieron el viaje. Cuando realizaron la primera parada en Jupiter Beach para ver el mar, se cruzaron con dos patrulleros de la Policía del Condado de Martin.

“Ellos sabían. Están buscando gente que puedan ser trabajadores y que asocian que pueden ser latinos. Están rastreando a la gente” contó Riveira, quien recordó que su hija “vio por los espejos” cómo llevaron esposado a su marido el 25 de junio. “Fue una película de terror”, aseguró.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Artese ingresó a Estados Unidos a través del Programa de Exención de Visa el 8 de febrero de 2015 y se le autorizó a permanecer en el país hasta el 7 de mayo de 2015. Es decir, permaneció en el país 10 años más del que tenía permitido.

“Alligator Alcatraz”: el calvario de un argentino inmigrante

Inicialmente, fue detenido en el Condado de Martin, pero por su condición de inmigrante ilegal lo trasladaron a “Alligator Alcatraz”, el centro de detención migratoria en Florida. “Es una jaula, tal cual lo describieron senadores que lo visitaron y lo vieron”, relató Riveira.

Su esposa aseguró que Artese está preso junto con 32 personas en la misma celda “sin posibilidad de salir a la luz del sol en ningún momento del día”. “No hay acceso libre al comedor ni posibilidad de elegir cuándo comer. Hay días en los que no se puede dormir del hambre”, agregó.

Su esposa describió las condiciones en que mantienen a las personas detenidas en “Alligator Alcatraz”. Foto: Instagram/@Carla.artese.

“A veces los despiertan a las dos de la mañana para bañarse, con agua que puede estar hirviendo y, al volver, el aire acondicionado está al máximo”, describió.

Además, “muchos, como Fernando, ya presentan síntomas como dolor de garganta”, relató y agregó que algunos dieron positivo en Covid-19, pero “sin ningún tipo de aislamiento”, lo que “agrava aún más las condiciones de salud dentro del lugar”.

“Para salir de su celda, deben caminar con las manos en la nuca, como si fueran criminales peligrosos”, indicó Riveira, quien lamentó que muchos de los que se encuentran presos en Alligator Alcatraz “son trabajadores que emigraron para darles un mejor futuro a sus familias”.

“Muchos de los que están ahí son personas trabajadoras, que han aportado, que sostienen buena parte de la fuerza laboral de este país. Lo que falta es un camino legal y digno porque lo que más duele es la deshumanización”, remarcó.

La familia estaba lista para «autodeportarse». Foto: Instagram/@Carla.artese.

En el sitio de fundraising Go Fund Me, su hija Carla comenzó una recaudación de fondos para poder pagarle a un abogado que “guíe” y “ayude” a la familia de Artese. “No le dieron ninguna información sobre su caso ni derecho a un abogado. Por no mencionar que aún no lo añadieron al sistema, así que ni siquiera aparece como recluso en ningún sitio”, aseguró.

Riveira —en tanto— señaló que el plan de la familia sigue en pie. Espera que su esposo pueda salir de la cárcel y luego completar la salida del país en su motorhome.