Un adolescente sobrevivió tras caer de un séptimo piso

Un adolescente sobrevivió tras caer desde el séptimo piso de un edificio en construcción en el balneario ruso de Sochi, informó el Servicio de Rescate local, ubicado a orillas del mar Negro.

Según el reporte difundido en su canal de Telegram, el Servicio de Rescate recibió en horas de la noche una alerta sobre la caída del menor desde el séptimo piso de la obra en construcción.

Los rescatistas acudieron de inmediato al lugar, donde evaluaron el estado del adolescente y enfrentaron la compleja tarea de evacuarlo cuidadosamente de un sitio de difícil acceso.

El Servicio publicó un video y una fotografía del operativo, y señaló que el joven fue trasladado en una camilla rígida para prevenir mayores lesiones, siendo trasladado luego al hospital de Sochi.

Las autoridades aprovecharon la ocasión para advertir a los padres que las obras en construcción no son espacios adecuados para que los menores jueguen, especialmente durante la noche, cuando se convierten en «trampas peligrosas», ya que «un paso en falso puede costar la vida o causar graves lesiones».

Agencia EFE.

GML