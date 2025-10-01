ÚLTIMO MOMENTO | Crimen en Makallé: encontraron el arma del homicidio

1 de octubre de 2025 Lectores: 141

La Policía encontró el arma que se habría utilizado en el homicidio de un hombre en Makallé. El descubrimiento se produjo durante rastrillajes en Colonia Mixta, donde dos personas ya están detenidas por el crimen ocurrido la madrugada del miércoles.

Un hombre fue asesinado a disparos la madrugada de este miércoles en un campo de Colonia Mixta, zona rural de Makallé. Por el hecho está detenido S.O.A, de 47 años, señalado como el autor material, y otro joven que habría intentado encubrir el crimen.

En las últimas horas, la Policía realizó allanamientos y rastrillajes en la zona. El operativo permitió el secuestro de elementos clave para la investigación, entre ellos, el arma presuntamente utilizada.

Los efectivos secuestraron una escopeta calibre 12/70 marca Maverik con cartuchos en la recámara y el cargador. Según las primeras hipótesis, se trataría del arma homicida.

También se incautó una linterna y varios cartuchos y tacos de diferentes calibres encontrados en un estero y la laguna cercana al lugar donde se halló el cuerpo.

La causa continúa en manos de la justicia, que ahora analizará los elementos secuestrados para determinar las circunstancias exactas del crimen. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima.