Ultimátum de Trump a Irán: negociaciones para cese del fuego siguen estancadas

A pocas horas de que venza el ultimátum impuesto por el presidente Donald Trump, las negociaciones para un cese del fuego con Irán continúan estancadas. El plazo establecido expira hoy a las 20:00 (hora del este), mientras persisten profundas diferencias entre Washington y Teherán en torno al programa nuclear iraní, el control del estrecho de Ormuz y las condiciones básicas para un plan de paz regional.

Desde Washington, Steve Witkoff y Jared Kushner, enviado especial y yerno del presidente Trump respectivamente, mantienen intensas comunicaciones encriptadas con Syed Asim Munir, jefe del Ejército de Pakistán y mediador con confianza tanto de la Guardia Revolucionaria iraní como de la Casa Blanca, en busca de un acuerdo diplomático que satisfaga a ambas partes antes del vencimiento del ultimátum.

La complejidad de las negociaciones radica en que las posturas de Estados Unidos e Irán parecen irreconciliables. Washington exige a Teherán el desmantelamiento de su programa nuclear, la limitación de su capacidad para fabricar misiles balísticos, la cesación del apoyo a organizaciones consideradas terroristas como Hezbollah, Hamas y los hutíes, la liberación del estrecho de Ormuz y el fin de la represión interna ilegal.

Por su parte, Irán reclama mantener su programa nuclear, preservar su industria armamentista, impedir que Israel realice operaciones militares en El Líbano y Gaza, controlar el estrecho de Ormuz con la posibilidad de cobrar peajes a los buques petroleros, y establecer un plan de paz definitivo en Medio Oriente.

A estas diferencias se suma la presión política de Israel y la Liga Árabe, que aconsejan a Trump concluir de manera definitiva con el régimen chiíta. En conversaciones reservadas con Estados Unidos, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Arabia Saudita han instado al mandatario a “ir hasta el final” para eliminar la amenaza que representa Teherán.

La respuesta de la Casa Blanca ha sido que Trump preferiría una solución concertada con Irán, aunque ello implicaría que el líder religioso Mojtaba Khamenei acepte todas las exigencias estadounidenses. Sin embargo, Teherán ha comunicado a través del general Munir que solo negociará bajo sus propias condiciones, actitud que ha provocado la irritación de Trump.

En declaraciones recientes, Trump advirtió: “Tenemos un plan para destruir todos los puentes de Irán a medianoche. Todas las centrales eléctricas iraníes quedarían fuera de servicio, ardiendo y explotando, sin posibilidad de uso futuro. Me refiero a una demolición total que podría efectuarse en un lapso de cuatro horas si quisiéramos”.

El plan militar estadounidense no se limita a la infraestructura civil iraní, sino que también pretende tomar el control del estratégico estrecho de Ormuz, actualmente bajo el dominio de la Guardia Revolucionaria. Irán considera que este estrecho es el punto clave del conflicto regional y ha fortalecido un sistema de defensa robusto que incluye tropas especializadas, lanchas rápidas, satélites de vigilancia apoyados por China y Rusia, así como la instalación de minas en el fondo marino.

El 20% del petróleo que se transporta desde Medio Oriente a Occidente pasa por Ormuz, por lo que su bloqueo ha tenido un impacto directo en los precios de la gasolina y los fertilizantes en Estados Unidos. Para reforzar la defensa, Irán basa su control sobre cinco islas clave —Tunb Menor, Tunb Mayor, Abu Musa, Larak y Qeshm— que conforman un arco defensivo fundamental.

Si las negociaciones diplomáticas fracasan, Trump estaría dispuesto a ejecutar un ataque militar que incluye la supervisión del uranio enriquecido, la destrucción total de infraestructura civil, la neutralización del poder interno de la Guardia Revolucionaria y la reapertura segura del estrecho de Ormuz.

El ultimátum vence hoy a las 20:00 horas, mientras el mundo observa con atención el desenlace de estas tensas negociaciones.