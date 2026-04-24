Turquía se vuelve a meter en el mapa de la Fórmula 1: recupera su Gran Premio en Estambul a partir de 2027

La Fórmula 1 confirmó este viernes el regreso del Gran Premio de Turquía a su calendario, que tendrá lugar en el Circuito de Estambul desde 2027 hasta 2031, tras un acuerdo alcanzado con el Ministerio de Juventud y Deportes de ese país.

La última carrera en este escenario se disputó en 2021, con victoria del finlandés Valtteri Bottas. Un año antes, en 2020, la pista ubicada en la capital turca fue testigo de la consagración de Lewis Hamilton, quien se aseguró su séptimo Campeonato Mundial de Pilotos, igualando así el récord histórico de Michael Schumacher.

El Istanbul Park ingresó al calendario de la Fórmula 1 en 2005. Su trazado de 5.330 metros es reconocido por sus constantes cambios de elevación, destacándose especialmente la curva 8, que exige gran precisión y equilibrio de los pilotos.

Tras la firma del acuerdo, que garantiza la celebración del Gran Premio de Turquía durante las próximas cinco temporadas, el presidente Recep Tayyip Erdogan expresó su satisfacción por el regreso de la Fórmula 1 al país.

“La Fórmula 1 es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, conocido por su espectacularidad, su público joven y su liderazgo en tecnologías automotrices. En Turquía también goza de amplia popularidad entre personas de todas las edades, especialmente entre los jóvenes, con una afición verdaderamente apasionada. Las carreras llegan a casi 19 millones de personas en nuestro país, y alrededor de 7.5 millones las siguen activamente en redes sociales”, señaló el mandatario.

Erdogan agregó: “El regreso al calendario de la Fórmula 1 refleja la gran confianza depositada en nuestra sólida capacidad organizativa, nuestra moderna infraestructura deportiva y sanitaria, y, por supuesto, en la reconocida hospitalidad del pueblo turco. Volveremos a cumplir con esta confianza ofreciendo una organización impecable en todos los aspectos, tal como lo hemos hecho en el pasado”.

Por su parte, Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, afirmó: “Estamos encantados de regresar a la increíble y vibrante Estambul a partir de 2027 para emocionar a todos los aficionados en Turquía y en todo el mundo en uno de los circuitos más emocionantes y desafiantes de la Fórmula 1. Como ciudad, Estambul representa una puerta cultural entre Europa y Asia, combinando historia y tradición con una visión de futuro en el deporte, los negocios y el entretenimiento”.

Domenicali añadió: “En Istanbul Park se han vivido muchos momentos memorables en la historia de nuestro deporte y me entusiasma comenzar un nuevo capítulo de nuestra colaboración, brindando a los aficionados la oportunidad de disfrutar carreras aún más emocionantes en un lugar verdaderamente fantástico”.

Ubicado a unos 45 kilómetros de Estambul, Istanbul Park ha albergado nueve Grandes Premios. El piloto con mayor cantidad de victorias en este circuito es el brasileño Felipe Massa, quien obtuvo tres triunfos consecutivos entre 2006 y 2008 con Ferrari.