Turquía deporta a más de 200 cristianos por “amenaza a la seguridad nacional”

El gobierno de Turquía, bajo el mandato de Recep Tayyip Erdoğan, está atacando sistemáticamente a los cristianos, expulsando a cientos de creyentes extranjeros y dejando a las congregaciones locales sin liderazgo espiritual.

Según una denuncia realizada por Lidia Rieder, miembro del gabinete jurídico de la asociación para la defensa de las libertades Alliance Defending Freedom International (ADF), el gobierno deporta bajo el pretexto «seguridad nacional».

“La clasificación por parte de Turquía de residentes cristianos pacíficos como ‘amenazas a la seguridad’ constituye un claro abuso de la ley y un atentado contra la libertad de religión o creencias”, expresó.

La organización considera que el gobierno turco se encuentra manipulando los sistemas de inmigración, para excluir a las familias y personas por su fe.

Al parecer no es la primera vez que Turquía realiza este tipo de acciones, ya que en el 2020 se reportó que más de 200 cristianos extranjeros fueron deportados.

Asimismo, el Ministerio del Interior les ha asignado los llamados “códigos de seguridad”, como N-82 y G-87, lo que les prohíbe el reingreso y los clasifica como “amenazas a la seguridad nacional”.