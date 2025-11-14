Tucumán | Suspenden licencia a conductor que filmaba a 170 km/h con su hijo

14 de noviembre de 2025 Lectores: 19

Un conductor tucumano perdió su licencia tras filmarse manejando a 170 km/h con su hijo como acompañante, quien no usaba cinturón. La Agencia Nacional de Seguridad Vial detectó el video en redes sociales y ordenó la sanción.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó un video donde un hombre circulaba a más de 170 km/h. En el registro, se ve a su hijo en el asiento delantero sin el cinturón de seguridad puesto.

Mientras conducía a esa velocidad, el hombre le dice al menor: «Llegás tarde al colegio». Ante la evidencia, la ANSV solicitó la suspensión inmediata de su licencia de conducir.

Además de la suspensión, el conductor deberá someterse a evaluaciones psicofísicas y psicotécnicas. Estas pruebas determinarán si está apto para volver a conducir, según informaron las autoridades.

La conducta viola la Ley de Tránsito, que obliga a los menores a viajar en sistemas de retención y exige el uso del cinturón para todos los ocupantes del vehículo.

El caso generó un amplio debate en redes sobre la responsabilidad al volante. Las autoridades destacaron que la sanción busca desalentar este tipo de conductas que ponen en riesgo la vida en las rutas.