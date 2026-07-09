Trump saludó a Milei por el 9 de Julio y dijo que Argentina es «un socio indispensable»

El gobierno de Donald Trump felicitó este jueves al pueblo argentino con motivo del 210º aniversario de la Independencia y señaló que Argentina “se ha convertido en un socio indispensable” en el hemisferio.

En un comunicado firmado por el Secretario de Estado Marco Rubio, Estados Unidos emitió los saludos tradicionales que habitualmente dirige a los países en sus principales celebraciones patrias. Más allá del protocolo, estos mensajes suelen reflejar la importancia estratégica que una nación tiene para Washington.

“En nombre de los Estados Unidos de América, extiendo mis más cálidas felicitaciones al pueblo argentino por el 210º aniversario de su independencia”, expresó Rubio.

El comunicado continúa afirmando: “Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, Argentina se ha convertido en un socio indispensable para avanzar en la prosperidad, la seguridad y la estabilidad en todo nuestro hemisferio”, reforzando así la noción de una alianza estratégica con el gobierno de Milei.

Además, Rubio destacó que “Estados Unidos está comprometido a ampliar nuestra colaboración en minerales críticos, energía nuclear civil, comercio e inversión”, sectores en los que ambos países han trabajado recientemente y en los que pretenden fortalecer su asociación.

Durante la gestión de Trump, se firmó un acuerdo comercial y de inversión con Argentina, convirtiéndolo en uno de los primeros países en suscribir un pacto tras la aplicación de aranceles recíprocos a nivel mundial. También se concretaron acuerdos relacionados con minerales críticos para tecnología e inteligencia artificial, orientados a crear una zona segura ante posibles problemas en las cadenas de suministro.

El comunicado agregó que “juntos estamos enfrentando las amenazas del narcoterrorismo, el crimen transnacional y los regímenes autoritarios que socavan la libertad en nuestra región. El liderazgo basado en principios de Argentina en la defensa de la libertad y la oposición a la tiranía es un ejemplo poderoso”. Este pasaje subraya la afinidad ideológica y las expectativas respecto al rol de Argentina en el continente.

Finalmente, Rubio expresó: “De cara al futuro, confío en que nuestra asociación seguirá produciendo resultados significativos para ambas naciones y para nuestro hemisferio en su conjunto”.

Desde el inicio de su mandato, el presidente Javier Milei ha establecido una alianza explícita con Estados Unidos, que considera su “principal socio”, junto con Israel. Si bien esta relación comenzó durante la administración de Joe Biden, se estrechó aún más con la llegada de Trump a la Casa Blanca, con múltiples viajes del mandatario argentino a Estados Unidos, apoyo en diversos foros internacionales, apertura de inversiones y otros gestos de colaboración.

Asimismo, Trump ha respaldado a Argentina en sus gestiones ante el Fondo Monetario Internacional, con un swap de divisas que contribuyó a estabilizar la economía antes de las elecciones de octubre pasado, además de brindar apoyo explícito a los candidatos de Libertad Avanza en las elecciones legislativas.