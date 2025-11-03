Trump cree que Maduro tiene los días contados y rechaza hablar sobre un ataque a Venezuela

El presidente Donald Trump dijo que dudaba que Estados Unidos fuera a la guerra con Venezuela en una entrevista emitida el domingo, aun cuando advirtió que los días del líder autoritario de la nación, Nicolás Maduro, estaban contados.

«Lo dudo», dijo Trump sobre la perspectiva de una guerra con Venezuela durante la entrevista con «60 Minutes» de CBS. «No lo creo. Pero nos han estado tratando muy mal».

Trump fue presionado sobre la posible escalada contra Venezuela, ya que el ejército estadounidense continúa una ofensiva que ha incluido 15 ataques contra embarcaciones sospechosas de contrabandear drogas en el Caribe y el Pacífico oriental el mes pasado. Una amplia gama de especialistas legales sobre el uso de fuerza letal han dicho que los ataques fueron asesinatos extrajudiciales ilegales.

La administración Trump ha descrito los ataques como una misión antidrogas, pero funcionarios estadounidenses admiten en privado que son parte de una campaña más amplia para derrocar a Maduro. Trump había confirmado previamente que había autorizado a la CIA a llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela.

«Yo diría que sí», respondió Trump acerca de que Maduro tiene los días contados. Foto: Reuters

«Sobre Venezuela en particular, ¿están contados los días de Maduro como presidente?», preguntó la periodista de CBS Norah O’Donnell.

«Yo diría que sí», respondió Trump. «Creo que sí, sí».

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de ataques terrestres en Venezuela, se negó a responder. «No le hablo a un periodista sobre si voy a atacar o no», dijo.

Temas domésticos y pruebas nucleares

Durante la extensa entrevista, grabada en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el viernes, Trump también fue presionado sobre su campaña de deportación, el cierre del gobierno y su reciente demanda de que el ejército estadounidense reanudara la realización de pruebas nucleares.

El domingo, el secretario de Energía de Trump, Chris Wright, pareció aclarar que las pruebas no involucrarían explosiones nucleares reales, sino que se probarían «las otras partes de un arma nuclear» para garantizar que funcionen correctamente.

Pero el presidente no hizo esa distinción en la entrevista de CBS.

«¿Está diciendo que después de más de 30 años, Estados Unidos va a empezar a detonar armas nucleares para realizar pruebas?», preguntó O’Donnell a Trump.

«Estoy diciendo que vamos a probar armas nucleares como lo hacen otros países, sí», dijo Trump.

Las pruebas de detonación ya no son comunes. La única nación que ha estado realizando pruebas nucleares regularmente en el último cuarto de siglo es Corea del Norte, y su última prueba explosiva fue en septiembre de 2017.

China ha expandido rápidamente su arsenal nuclear y ha desplegado misiles en nuevos silos, pero no ha probado un arma nuclear desde 1996. Rusia no ha llevado a cabo una prueba confirmada desde 1990, aunque recientemente declaró que había probado dos vehículos de lanzamiento exóticos para armas nucleares.

Trump afirmó sin pruebas el viernes que esas naciones estaban probando armas nucleares de forma encubierta. «Rusia está probando armas nucleares, y China también las está probando», dijo. «Simplemente no lo sabes».

Nvidia y campaña de deportación

Días después de reunirse con el máximo líder de China, Xi Jinping, en Corea del Sur, Trump dijo en la entrevista de CBS que no permitiría que Nvidia vendiera sus chips más avanzados a China. «Les dejaremos tratar con Nvidia, pero no en términos de lo más avanzado», dijo Trump.

Jensen Huang, el director de la empresa de fabricación de chips de Silicon Valley, dijo el viernes que estaba ansioso por reanudar la venta de semiconductores avanzados en China. Trump había sugerido antes de su reunión con Xi la semana pasada que los dos líderes discutirían los semiconductores de IA más potentes de Nvidia.

Trump también discutió su agenda doméstica, incluyendo su campaña de deportación.

Trump dijo que no creía que las tácticas de las autoridades de inmigración estadounidenses hubieran ido demasiado lejos, incluso cuando fue presionado sobre videos que mostraban a oficiales de deportación y agentes federales empujando a una joven madre, desplegando gases lacrimógenos en Chicago y rompiendo ventanas de automóviles. «Creo que no han ido lo suficientemente lejos porque hemos sido frenados por los jueces, por los jueces liberales», dijo Trump. «Hay que sacar a la gente».

Cuando se le preguntó sobre su campaña de deportación dirigida a personas sin antecedentes penales, Trump dijo: «Necesito paisajistas, y necesito agricultores más que nadie, ¿de acuerdo?»

Pero agregó que los esfuerzos de su administración en inmigración deben comenzar con una política. «Y la política tiene que ser: ‘Entraste al país ilegalmente. Vas a salir’», dijo.

Cierre del gobierno y la presidencia

Trump no proporcionó claridad sobre la estrategia de su administración para ayudar a los republicanos y demócratas en el Congreso a llegar a un acuerdo para poner fin al cierre del gobierno. Dijo que no sería «extorsionado por los demócratas», quienes han dicho que no proporcionarán a los republicanos los votos para reabrir el gobierno hasta que incluyan dinero adicional para programas de atención médica.

Trump también repitió su llamado a los republicanos para que pongan fin al filibusterismo en el Senado, algo que los líderes republicanos del Senado han rechazado. A muchos republicanos les preocupa que cualquier debilitamiento adicional de la regla del Senado que requiere que la mayoría de la legislación gane 60 votos sería contraproducente si los demócratas recuperan el control.

«Los republicanos tienen que ser más duros», dijo Trump durante su entrevista.

A Trump también se le preguntó si intentaría postularse para un tercer mandato, lo cual está prohibido por la Constitución. El presidente dijo que no piensa en tal movimiento, a pesar de que ha reflexionado públicamente sobre la perspectiva. Dijo que el Partido Republicano tenía un «banco increíble» de contendientes presidenciales, señalando que le gustaban tanto el vicepresidente JD Vance como el secretario de Estado Marco Rubio.