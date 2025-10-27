TRIUNFO LIBERTARIO EN MISIONES: Milei incorpora dos diputados «legítimos, sin peluca»

Con una participación del 62,43%, la alianza liberal encabezada por Diego Hartfield se impuso en Misiones con el 37,13% de los sufragios. Oscar Herrera Ahuad, del frente Renovador de la Concordia Neo, quedó segundo con el 30,05%. El kirchnerismo, representado por Cristina Brítez, obtuvo el 9,4%.

Con el 100% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza (LLA) logró una contundente victoria en Misiones en la categoría diputados nacionales, consolidando el crecimiento del espacio libertario en el NEA.

El candidato Diego Hartfield, cabeza de lista por la alianza LLA, obtuvo 224.433 votos, lo que representa un 37,13% del total. En segundo lugar se ubicó Oscar Herrera Ahuad, del Renovador de la Concordia Neo, con 181.615 votos (30,05%), mientras que el tercer puesto fue para Cristina Brítez, de Fuerza Patria, con 56.831 votos (9,4%).

La participación electoral alcanzó el 62,43% de los 1.006.613 electores habilitados, en una jornada que se desarrolló con normalidad en las 2.929 mesas habilitadas en toda la provincia.

Más atrás se ubicaron Héctor Bárbaro (Frente Popular Agrario y Social) con 8,38%, Germán Palavecino (Partido Fe) con 4,27%, y Gustavo González (UCR) con 3,78%.

Completaron la lista de postulantes Ninfa Zulinda Alvarenga (Partido Libertario, 2,22%), Ramón Puerta (Activar, 1,55%), Florencia Aguirre (Partido Obrero, 1,42%), Nicolás Carmelo Bárbaro (Por la Vida y los Valores, 1,27%) y Dalila Blach (Forja, 0,53%).