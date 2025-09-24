Triple femicidio en Buenos Aires: confirmaron que los cuerpos hallados son de las tres jóvenes desaparecidas

24 de septiembre de 2025 Lectores: 44

FLORENCIO VARELA – La Policía confirmó este miércoles que los cuerpos encontrados en una vivienda de esta localidad corresponden a Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las tres jóvenes desaparecidas desde el viernes pasado en Ciudad Evita. Por el crimen ya fueron detenidas cuatro personas.

Las víctimas fueron vistas por última vez en el Complejo 17 de Camino de Cintura, donde una cámara de seguridad las registró subiendo a una camioneta blanca. Desde ese momento, no se volvió a tener noticias de ellas hasta el hallazgo de los cuerpos, que ha conmocionado a la sociedad bonaerense.

Fuentes de la investigación señalan que una de las hipótesis más fuertes apunta a una conexión con el narcotráfico. Mientras la Justicia trabaja para determinar los móviles del crimen, los cuatro detenidos permanecen a disposición del fiscal a cargo del caso.

Indignación y reclamos

El triple femicidio generó profunda conmoción en la sociedad y reavivó los reclamos de organizaciones sociales y colectivos feministas, que exigen medidas urgentes contra la violencia de género y el crimen organizado. La tragedia se suma a las estadísticas alarmantes de femicidios en Argentina, donde según datos oficiales, una mujer es asesinada cada 35 horas.