Triple crimen de las chicas de La Matanza: transmitieron los asesinatos en vivo por Instagram para un grupo cerrado

El asesinato de las tres chicas de La Matanza fue transmitido en vivo por Instagram para un grupo cerrado. Así lo confirmó este miércoles por la noche el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien detalló que lo habrían visto unas 45 personas «en lo que fue un acto de disciplinamiento para las chicas pero también para diferentes integrantes» de la organización narco.

El funcionario provincial contó que Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron llevadas a la casa de Florencio Varela donde se cometió «toda la sesión de asesinato y tortura que fue transmitida en vivo por redes sociales y aparentemente la habrían visto 45 personas que forman parte de esa cuenta de Instagram».

Al ser consultado en TN sobre cómo se enteraron de la transmisión, afirmó que lo confesó uno de los cuatro detenidos.

Alonso precisó que, según la información con la que cuenta la investigación, el jefe narco y autor del crimen habría utilizado la transmisión en vivo para dejar un mensaje, ya que durante la emisión se lo escuchó decir: «Esto le pasa al que me roba droga».

Los cuatro detenidos por el crimen.

«Es habitual en las organizaciones narco que, si les roban droga, no pueden quedar como unos inútiles», sostuvo el funcionario provincial, y explicó: «Cuando les roban droga, ellos [por los jefes de la organización] desatan una furia disciplinante para que a nadie se le ocurra hacer esto».

El ministro de Seguridad bonaerense informó que ya tienen identificado al líder de la banda, que sería un ciudadano peruano de unos 23 años conocido como «el pequeño ‘J’ o Julito» y que ya emitieron un pedido de captura.

En cuanto a los trabajos que se realizaron en la investigación, el funcionario destacó que este miércoles se hicieron dos allanamientos en los que se encontraron «muchísimas raciones de comida como si fueran viandas» y varios rollos de billetes de baja denominación envueltos con cintas elásticas.

Brenda, Morena y Lara desaparecieron el viernes en La Matanza.

Además, durante los operativos, los investigadores encontraron un búnker que habría sido desalojado «a las apuradas» este miércoles por la mañana.

Según indicó Alonso, la casa en la que aparecieron los cuerpos sería parte de una red que funciona proveyendo droga a diferentes zonas del conurbano sur y que tiene base en la Ciudad.

El funcionario sostuvo que uno de los detenidos, de nacionalidad peruana, estaría relacionado con la banda y que sería quien manejaba esa base de operaciones. Según se indicó, el jefe de la organización le habría pedido el lugar para pasar el fin de semana en el que las chicas fueron asesinadas.

De los cuatro arrestados, un hombre y una mujer fueron atrapados dentro de la casa en la que aparecieron los restos de las chicas. Cuando llegó la Policía, estaban limpiando la propiedad. Los restantes, también un hombre y una mujer, serían los dueños del inmueble.

Los datos macabros de las autopsias

Las jóvenes fueron vistas por última vez cerca de una estación de servicio, a unas tres cuadras de Monseñor Bufano y Crovara, adonde se subieron voluntariamente a una camioneta Chevrolet Tracker blanca. Y fue esa imagen borrosa de una cámara de seguridad lo último que se supo de ellas. Al menos hasta este miércoles.

Los investigadores detectaron el impacto de los teléfonos celulares de las chicas desaparecidas (las tres tenían Iphone) en una casa de Florencio Varela donde encontraron sus cuerpos descuartizados escondidas en el fondo de una propiedad.

Morena, Brenda y Lara fueron torturadas antes de ser asesinadas en el contexto de una venganza perpetrada por una banda de narcotraficantes peruanos porque, supuestamente, una de las jóvenes se habría quedado con droga ajena.

La casa donde enterraron los cuerpos. Foto: Francisco Loureiro

Según fuentes oficiales, a Lara, la chica de solo 15 años, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja, antes de cortarle el cuello. A Brenda le asestaron varios puntazos en el cuello para torturarla, la golpearon en la cara y la asesinaron de un fuerte golpe que le provocó hundimiento de cráneo. Después de matarla, los asesinos le abrieron el abdomen. En tanto que Morena fue sometida a una golpiza en el rostro antes de quebrarle el cuello para matarla.

De acuerdo a los resultados preliminares de las autopsias, Brenda presentaba una fractura de cráneo -que fue lo que le provocó la muerte-, un aplastamiento del macizo facial y varias heridas punzocortantes en el cuello. Todas estas lesiones fueron en vida, en tanto que los médicos forenses constataron un profundo corte, de lado a lado, en el abdomen, que fue el provocado después de muerta.

Fuentes judiciales indicaron a Clarín que, por su parte, el cuerpo de Morena presentaba una luxación cervical y varios golpes en la cara, al tiempo que Lara tenía una herida de arma blanca en el cuello que le seccionó la carótida.