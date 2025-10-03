Triple crimen de Florencio Varela: por qué mataron a las chicas, la incógnita que aun persiste

A pocas horas de cumplirse dos semanas del brutal triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), la causa que tramita la Justicia de La Matanza tiene nueve detenidos, entre ellos “Pequeño J”, quien creen que fue el autor intelectual, pero todavía los investigadores intentan establecer el móvil de los homicidios, al que todo apunta a que fue en el marco de una venganza narco, aunque en el expediente no hay nada escrito.

Tony Janzen Valverde Victoriano (20), más conocido por su alias “Pequeño J”, y Matías Agustín Ozorio (28), fueron los últimos dos acusados en ser detenidos por el macabro crimen de las tres chicas, cometido entre la noche del viernes 19 y la madrugada del sábado 20, en una casa en Florencio Varela. En total, hay nueve sospechosos presos.

Desde el miércoles 24, cuando se hallaron los cuerpos enterrados en el jardín de la vivienda, luego de ser torturadas, golpeadas y asesinadas, el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso instaló que el ataque fue producto de una venganza narco planificada.

«Todo da cuenta de una venganza narco. Es una organización narco que las liquidó. Tres chicas de 20 y 15, que hayan sido asesinadas lo podemos llamar ajuste de cuentas», sostuvo Alonso, tras la aparición de los cuerpos.

Desde aquel momento, y con la investigación en manos del fiscal Gastón Duplaa de La Matanza, comenzaron a circular distintas versiones que podrían haber sido el motivo por el que “Pequeño J”, un joven narco peruano mencionado por Alonso como cabeza de la organización, haya enviado a sicarios a asesinar a las tres chicas.

«Pequeño J» y Ozorio, ambos detenidos en Perú.

La principal hipótesis la introdujo manera informal uno de los primeros detenidos en la causa que, según le relató a la Policía, una de las víctimas “se habría quedado” con un monto de entre 60 y 70 mil dólares o cuatro kilos de cocaína.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron a Clarín que la información fue aportada a los detectives a través de personas que solicitaron que se les reserve su identidad y que hasta este viernes no había sido volcada al expediente que ahora está en manos del fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas.

«Hay que empezar a profundizar más de lo que se hizo hasta el momento. Se va a analizar todo con las detenciones y con la apertura de los teléfonos para ir cerrando el circulo y para saber lo que pasó. El móvil no siempre es importante para una calificación penal, pero en este caso si lo es y se va a llegar a saber», dijo a este diario un investigador.

El vínculo de Ozorio y una de las detenidas

Los primeros cuatro detenidos en la causa fueron Maximiliano Andrés Parra (18) y Daniela Iara Ibarra (19), quienes estaba limpiando las manchas de sangre en la casa de Florencio Varela.

Fueron ellos quienes se cree aportaron los datos de Magalí Celeste González Guerrero (28) y su pareja, Miguel Ángel Villanueva Silva (25), dueños de la vivienda donde fueron encontrados los cuerpos.

El fondo de la casa donde se cometió el triple crimen. Foto FTP Clarín

Los investigadores encontraron en la billetera virtual de Guerrero transferencias a Ozorio, un argentino de la zona del Barrio Zavaleta. «Son transferencias de 10 mil hasta 30 mil pesos. Todas por montos chicos, como si vendiese 10 papelitos de tusi por día», confiaron a Clarín fuentes de la investigación.

Una transmisión para adoctrinar

Desde el primer momento que se conocieron los asesinatos, el ministro Alonso contó que testimonios aseguraron que fue transmitido en redes sociales por orden de “Pequeño J” para un grupo cerrado de entre 40 y 45 personas.

Lo que sí se ha acreditado en el expediente es que podrían haber usado una nueva plataforma: «Tenemos una versión que habrían hecho un vivo de una plataforma que estamos investigando, que no deja rastros, pero de la filmación nada», confiaron fuentes del caso.

«Esto le pasa a los que me roban», habría sido el mensaje que quería dar el autor intelectual del triple crimen de Brenda, Morena y Lara.

Cómo sigue la causa

El fiscal Arribas continúa trabajando la espera de que este viernes se lleve a cabo la apertura de los teléfonos de los primeros siete detenidos: Ibarra, Parra, Villanueva Silva y González Guerrero, además de Lázaro Víctor Sotacuro (41), Florencia Ibáñez (31) y Ariel Giménez (29).

En tanto, este jueves al mediodía partió del aeropuerto de El Palomar hacia Perú una delegación de detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza, de la Policía bonaerense.

El encuentro entre los jefes policiales y autoridades de Argentina y Perú

La comitiva aterrizó por la tarde en Lima y regresó por la noche con el detenido Ozorio, quien fue expulsado por las autoridades peruanas. En cambio, “Pequeño J” deberá aguardar a ser extraditado ya que es ciudadano del vecinos país.

Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se reunió con el embajador de Perú en Argentina, Carlos Alberto Chocano Burga, para coordinar el regreso del imputado.