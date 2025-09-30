Triple crimen de Florencio Varela: encontraron uno de los autos que se habría usado en el secuestro

La Policía Bonaerense encontró uno de los autos que se habría usado en el secuestro de las tres chicas asesinadas en Florencio Varela.

El hallazgo se produjo este martes por la mañana en el partido bonaerense de Quilmes, a metros de la ribera quilmeña-

El vehículo apareció sobre la avenida Cervante, a la altura de la avenida Italia y a unos pocos metros del Club Náutico de Quilmes y del predio del Ecoparque.

Se trata del Chevrolet blanco que manejó Víctor Sotacuro Lázaro, el quinto detenido por la investigación del triple crimen en Florencio Varela.

En ese auto también iba Florencia Ibañez, la sobrina de Sotacuro que habló con TN este lunes al mediodía y que por la tarde se convirtió en la séptima detenida.

Una fuente cercana a los acusados entregó el dato que permitió hallarlo. El vehículo ya fue preservado en una DDI Quilmes de la Policía Bonaerense y se le realizarán pericias forenses en busca de nuevas evidencias.

Los investigadores sospechan que este auto fue utilizado como apoyo durante la noche en la que fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

La hipótesis que sostiene la investigación es que ese Chevrolet blanco llevó a Ariel Giménez hasta otra casa en Florencio Varela, donde descartó una pala y un parlante. Ambos elementos fueron encontrados por la policía.

Sotacuro será indagado este martes por el fiscal Carlos Adrián Arribas, quien confirmó que la indagatoría será en la fiscalía.

La mujer quedó bajo custodia policial luego de presentarse ante el fiscal de Homicidios de La Matanza y también será investigada durante este martes.

El abogado Guillermo Endi, confirmó que la situación de su defendida: “Sabíamos que esto podía pasar desde el momento en que se comprueba que ella está arriba del auto y así se lo hicimos saber al fiscal”.