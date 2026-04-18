Triple crimen de Florencio Varela: empezó la parte final del proceso de extradición de “Pequeño J”, detenido en Perú

Tras la aprobación de la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como «Pequeño J» y principal acusado del triple crimen de Florencio Varela, el gobierno de Perú informó que el joven de 20 años será trasladado a Argentina en las próximas semanas. El detenido cuenta con un plazo de 30 días para regresar al país, mientras se ultiman los detalles logísticos de la entrega.

Las autoridades peruanas confirmaron que el proceso de extradición ha ingresado en su etapa final y que solo restan formalidades para concretar el traslado hacia Argentina. Desde el Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, indicaron que la extradición debería concretarse en el próximo mes con la intervención de Interpol.

La Secretaría N°8, bajo la supervisión del Dr. Ignacio Calvi, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informaron que resta coordinar aspectos diplomáticos y logísticos para sellar el traslado. Desde su detención, “Pequeño J” permanece alojado en el Penal Nuevo Imperial, en Cañete, una de las penitenciarías más complejas del sistema peruano.

En enero pasado, el gobierno peruano aprobó mediante la Resolución Suprema 041-2026-JUS la solicitud de extradición remitida por la justicia argentina en septiembre de 2025, tras la fuga de Valverde Victoriano y su posterior captura en Pucusana, cerca de Lima. La defensa del imputado había rechazado en octubre la extradición voluntaria, lo que motivó la necesidad de dicha resolución oficial.

Tony Janzen Valverde Victoriano está imputado por homicidio agravado, premeditado y con ensañamiento, además de alevosía y violencia de género, en relación con el asesinato de tres jóvenes: Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20). Asimismo, el Juzgado Federal de Morón lo investiga por su presunta vinculación con una organización criminal dedicada al narcotráfico a gran escala, así como por posibles delitos de trata y explotación sexual, y maniobras de lavado de activos.

El caso se remonta a la desaparición de las tres jóvenes, ocurrida la noche del viernes 19 de septiembre de 2025 en La Matanza. Sus cuerpos fueron hallados cuatro días después, enterrados y descuartizados, en una vivienda de Florencio Varela. Desde el inicio, el móvil principal apuntó a una venganza vinculada al narcotráfico.

Según la reconstrucción oficial, las víctimas abordaron voluntariamente una camioneta Chevrolet Tracker blanca con patente adulterada, dificultando su rastreo. El vehículo fue registrado en una cámara de seguridad en Lomas de Zamora durante el traslado desde La Matanza hasta Florencio Varela. Las últimas imágenes las muestran cerca de una estación de servicio, a pocas cuadras del lugar donde luego fueron encontradas.

Además, la investigación reveló que las señales de los teléfonos celulares de las jóvenes, todas con iPhone, se activaron en el inmueble donde se hallaron los cuerpos, lo que ayudó a confirmar el lugar del crimen. Actualmente, el proceso judicial continúa avanzando en Argentina a la espera de la extradición definitiva.